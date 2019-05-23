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Большой фудкорт, много музыки и кино. В Гродно пройдет городской пикник Vulitsa Ezha

24.05.2019 15:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные Vulitsa Ezha устроит гастрономический праздник в Гродно. Vulitsa Ezha — это большой городской пикник, который знакомит гостей с разнообразной уличной едой и продвигает культуру отдыха в городе. Сюда можно прийти всей семьей и приятно провести время. Так что же там будет? Рассказывает Блог Гродно S13.


Еда

На фудкорте будет представлено более 60 блюд разных направлений:

  • вегетарианская кухня;
  • пита, лаваши, хот-доги;
  • паназиатская кухня;
  • бургеры;
  • пицца;
  • гриль;
  • супы;
  • закуски,
  • десерты;
  • мороженое;
  • кофе и напитки;
  • крафтовое пиво от «Волковской пивоварни».

Более детальное описание — здесь. Средняя стоимость блюда — 6 рублей.

Кулинарная школа

Это отдельная площадка, где блогеры и шеф-повара приготовят блюда по своим рецептам. Гости смогут наблюдать весь процесс готовки и узнать фирменные секреты. Приятный бонус — в конце можно будет бесплатно попробовать приготовленное.


Фото: Дмитрий Гусалов, TUT.BY

25 мая:

В 13.00 Елена Климук начнет готовить тако с говядиной и томатной сальсой.
В 14.00 Дмитрий Ясевич приступит к созданию салата с клубникой и пряной говядиной.
В 15.00 Анна Бенидзе станет лепить хачапури по-аджарски.
В 16.00 Таня Кирьянова расскажет, как делать mac’n’cheese.

26 мая:

В 13.00 Юрий Ермак научит готовить поке с лососем, ананасами и битыми огурцами.
В 14.00 Виолетта Белко поделится рецептом клубничного тирамису.
В 15.00 Максим Гурин будет делать морские гребешки в темпуре и фило с томатной сальсой и соусом понзу.
В 16.00 Вадимати расскажет, как приготовить крылышки «Баффало».

Музыканты

Во время пикника можно будет не только вкусно поесть, но и послушать классную музыку.

Лайн-ап на 25 мая:

«Сразу май» (17.00 — 18.00) — мощная рок-группа из Бреста. Искренняя лирика и отчаянная музыка отзовутся в сердцах самых разных слушателей — особенно тех, кто умеет глубоко переживать.

Groove Dealers (18.30 — 19.30) — минская банда, которая играет дикий фанк. На концертах они щедро раздают свою буйную энергетику, которая оказывает живительное воздействие на слушателей.

Akute (20.00 — 21.00) — одна из самых известных групп Беларуси, которая определяет свой стиль как «диско-декаданс». На Vulitsa Ezha они сыграют песни из своего нового альбома «V», хотя презентация запланирована на осень.

Лайн-ап на 26 мая:

«Прощай привычка» (17.00 — 18.00) — гродненская группа, играющая забористый коктейль из стилей, который называет НЛО-рок.

«РСП» (18.30 — 19.30) — культовая, абсурдная, самобытная группа из Минска. Каждый концерт — это эксцентричное шоу, где песни поют на трасянке, а все слушатели постоянно улыбаются и посмеиваются.

Nikamuza (20.00 — 21.00) — белорусский рок-оркестр, исполняющий легендарную музыку западного рока. Идеальная группа для того, чтобы громогласно завершить большой городской праздник.

Кинотеатр

Зона отдыха, где вы вы сможете уютно устроиться перед экраном, посмотреть кино и поесть — практически как дома, только на свежем воздухе. А для киноманов будет возможность блеснуть своими знаниями во время кино-квизов.


25 мая:

14.00 — 15.40 — Мультфильм «Мишки Буни: тайна цирка».

15.40 — 16.00 — КВИЗ 1.

16.00 — 16.25 — Сериал «ИП Пирогова» (1 серия).

16.25 — 16.45 — КВИЗ 2.

16.45 — 17.10 — Сериал «ИП Пирогова» (2 серия).

17.10 — 17.30 — КВИЗ 3.

17.30 — 17.55 — Сериал «ИП Пирогова» (3 серия).

17.55 — 18.15 — КВИЗ 4.

18.15 — 20.10 — Фильм «Повар на колесах».

20.10 — 20.30 — КВИЗ 5.

20.30 — 22.00 — Фильм «Я не знаю, как она делает это».

26 мая:

14.00 — 15.30 — Мультфильм «Спарк, Герой Вселенной».

15.30 — 15.50 — КВИЗ.

15.50 — 16.15 — Сериал «ИП Пирогова» (4 серия).

16.15 — 16.35 — КВИЗ 2.

16.35 — 17.00 — Сериал «ИП Пирогова» (5 серия).

17:00 — 17:20 — КВИЗ 3

17:20 — 17:45 — Сериал «ИП Пирогова» (6 серия)

17.45 — 18.05 — КВИЗ 4.

18.05 — 19.30 — Фильм «Шеф».

19.30 — 19.50 — КВИЗ 5.

19.50 — 21.50 — Фильм «Мой парень — псих».

Бьюти-корнер

Сюда вы можете заглянуть, чтобы:

  • позаботиться о руках (эстетический маникюр и массаж);
  • обновить прическу (экспресс-локоны, яркие пряди, плетение с канекалоном);
  • сделать макияж;
  • постричься у барбера.

«Горошекмаркет»

Ярмарка, где все могут найти особенные подарки для себя и своих близких, вдохновиться атмосферой творчества и познакомиться с интересными людьми. Талантливые мастера из Минска и Гродно привезут на маркет множество авторских украшений, стильные изделия из дерева, кожи, керамики, милые игрушки ручной работы, уютные предметы декора для дома, натуральную косметику и прочие вещицы, созданные вручную.

Развлечения

Танцевальные получасовые мастер-классы будут проходить на главной сцене каждый день в 13.30 и 15.30. Преподаватели гродненской школы танцев PLACE DANCE STUDIO научат вас ритмично двигаться под хип-хоп и джаз-фанк.

Квест «Сметанный путь Простоквашино» — это игра, которая состоит из трех простых этапов и заканчивается дегустационным сетом.

Речной бой — знаменитая игра в реальности, которую делает «Речицкое». Во время игры участники разбиваются на две команды, становятся «кораблями» и действуют по известным правилам.

Лаунж-зона — территория отдыха с креслами-мешками и фотозоной с инста-боксом от Samsung. Здесь каждый день будут проходить мастер-классы, в процессе которых можно выиграть призы от бренда.

Чилаут-зона — это огромная территория, где вы сможете просто отдохнуть и с аппетитом поесть то, что выбрали на фудкорте. Мы организуем посадочные места, но всё равно рекомендуем взять с собой пледы — это сделает ваш пикник семейным и по-своему уникальным. А еще здесь будут кальяны!

Детям


Будут игротеки, фотозоны, анимация, вкусная детская еда, аквагрим, бьюти-зона, надувные аттракционы, мастер-классы, пеленальня зона, арт-пространство, флешмобы, акции, подарки и полезный для всех родителей #МамсМаркет. Также на пикнике пройдет мастер-класс по лепке героев «Щенячьего патруля» и «Истории игрушек».

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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Vulitsa Ezha - это большой городской пикник, который знакомит гостей с разнообразной уличной едой и продвигает культуру отдыха в городе. Сюда можно прийти всей семьей и...
 
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