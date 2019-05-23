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Большой фудкорт, много музыки и кино. В Гродно пройдет городской пикник Vulitsa Ezha
24.05.2019 15:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные Vulitsa Ezha устроит гастрономический праздник в Гродно. Vulitsa Ezha — это большой городской пикник, который знакомит гостей с разнообразной уличной едой и продвигает культуру отдыха в городе. Сюда можно прийти всей семьей и приятно провести время. Так что же там будет?
Еда
На фудкорте будет представлено более 60 блюд разных направлений:
Более детальное описание —
Кулинарная школа
Это отдельная площадка, где блогеры и шеф-повара приготовят блюда по своим рецептам. Гости смогут наблюдать весь процесс готовки и узнать фирменные секреты. Приятный бонус — в конце можно будет бесплатно попробовать приготовленное.
25 мая:
В 13.00 Елена Климук начнет готовить тако с говядиной и томатной сальсой.
26 мая:
В 13.00 Юрий Ермак научит готовить поке с лососем, ананасами и битыми огурцами.
Музыканты
Во время пикника можно будет не только вкусно поесть, но и послушать классную музыку.
Лайн-ап на 25 мая:
«Сразу май» (17.00 — 18.00) — мощная рок-группа из Бреста. Искренняя лирика и отчаянная музыка отзовутся в сердцах самых разных слушателей — особенно тех, кто умеет глубоко переживать.
Groove Dealers (18.30 — 19.30) — минская банда, которая играет дикий фанк. На концертах они щедро раздают свою буйную энергетику, которая оказывает живительное воздействие на слушателей.
Akute (20.00 — 21.00) — одна из самых известных групп Беларуси, которая определяет свой стиль как «диско-декаданс». На Vulitsa Ezha они сыграют песни из своего нового альбома «V», хотя презентация запланирована на осень.
Лайн-ап на 26 мая:
«Прощай привычка» (17.00 — 18.00) — гродненская группа, играющая забористый коктейль из стилей, который называет НЛО-рок.
«РСП» (18.30 — 19.30) — культовая, абсурдная, самобытная группа из Минска. Каждый концерт — это эксцентричное шоу, где песни поют на трасянке, а все слушатели постоянно улыбаются и посмеиваются.
Nikamuza (20.00 — 21.00) — белорусский рок-оркестр, исполняющий легендарную музыку западного рока. Идеальная группа для того, чтобы громогласно завершить большой городской праздник.
Кинотеатр
Зона отдыха, где вы вы сможете уютно устроиться перед экраном, посмотреть кино и поесть — практически как дома, только на свежем воздухе. А для киноманов будет возможность блеснуть своими знаниями во время кино-квизов.
25 мая:
14.00 — 15.40 — Мультфильм «Мишки Буни: тайна цирка».
15.40 — 16.00 — КВИЗ 1.
16.00 — 16.25 — Сериал «ИП Пирогова» (1 серия).
16.25 — 16.45 — КВИЗ 2.
16.45 — 17.10 — Сериал «ИП Пирогова» (2 серия).
17.10 — 17.30 — КВИЗ 3.
17.30 — 17.55 — Сериал «ИП Пирогова» (3 серия).
17.55 — 18.15 — КВИЗ 4.
18.15 — 20.10 — Фильм «Повар на колесах».
20.10 — 20.30 — КВИЗ 5.
20.30 — 22.00 — Фильм «Я не знаю, как она делает это».
26 мая:
14.00 — 15.30 — Мультфильм «Спарк, Герой Вселенной».
15.30 — 15.50 — КВИЗ.
15.50 — 16.15 — Сериал «ИП Пирогова» (4 серия).
16.15 — 16.35 — КВИЗ 2.
16.35 — 17.00 — Сериал «ИП Пирогова» (5 серия).
17:00 — 17:20 — КВИЗ 3
17:20 — 17:45 — Сериал «ИП Пирогова» (6 серия)
17.45 — 18.05 — КВИЗ 4.
18.05 — 19.30 — Фильм «Шеф».
19.30 — 19.50 — КВИЗ 5.
19.50 — 21.50 — Фильм «Мой парень — псих».
Бьюти-корнер
Сюда вы можете заглянуть, чтобы:
«Горошекмаркет»
Ярмарка, где все могут найти особенные подарки для себя и своих близких, вдохновиться атмосферой творчества и познакомиться с интересными людьми. Талантливые мастера из Минска и Гродно привезут на маркет множество авторских украшений, стильные изделия из дерева, кожи, керамики, милые игрушки ручной работы, уютные предметы декора для дома, натуральную косметику и прочие вещицы, созданные вручную.
Развлечения
Танцевальные получасовые мастер-классы будут проходить на главной сцене каждый день в 13.30 и 15.30. Преподаватели гродненской школы танцев PLACE DANCE STUDIO научат вас ритмично двигаться под хип-хоп и джаз-фанк.
Квест «Сметанный путь Простоквашино» — это игра, которая состоит из трех простых этапов и заканчивается дегустационным сетом.
Речной бой — знаменитая игра в реальности, которую делает «Речицкое». Во время игры участники разбиваются на две команды, становятся «кораблями» и действуют по известным правилам.
Лаунж-зона — территория отдыха с креслами-мешками и фотозоной с инста-боксом от Samsung. Здесь каждый день будут проходить мастер-классы, в процессе которых можно выиграть призы от бренда.
Чилаут-зона — это огромная территория, где вы сможете просто отдохнуть и с аппетитом поесть то, что выбрали на фудкорте. Мы организуем посадочные места, но всё равно рекомендуем взять с собой пледы — это сделает ваш пикник семейным и по-своему уникальным. А еще здесь будут кальяны!
Детям
Будут игротеки, фотозоны, анимация, вкусная детская еда, аквагрим, бьюти-зона, надувные аттракционы, мастер-классы, пеленальня зона, арт-пространство, флешмобы, акции, подарки и полезный для всех родителей #МамсМаркет. Также на пикнике пройдет мастер-класс по лепке героев «Щенячьего патруля» и «Истории игрушек».
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Vulitsa Ezha - это большой городской пикник, который знакомит гостей с разнообразной уличной едой и продвигает культуру отдыха в городе. Сюда можно прийти всей семьей и...
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