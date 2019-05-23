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«По периметру туи можно». Президент прокатился на автобусе по МКАД и остановился в Куропатах
24.05.2019 15:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня Александр Лукашенко ознакомился с обустройством Минской кольцевой автодороги, а также благоустройством и развитием прилегающих территорий. Он прокатился по МКАД на автобусе с символикой II Европейских игр. Во время поездки президент дал поручения по содержанию территории вдоль МКАД, а также сделал несколько остановок, в том числе и в Куропатах,
«Здесь надо заняться дополнительно посадкой деревьев. И они, кто там лежит (они нас видят), спасибо скажут. По периметру туи можно. Подумайте, как окончательно благоустроить Куропаты. Когда-то мы еще пройдем, посмотрим. Но недопустимо, чтобы кто-то тут что-то делал без разрешения. Это же политическая демонстрация. Это кому-то надо. Можешь прийти, пожалуйста, помолись, положи цветы и уходи, не мешай этим людям», — сказал президент.
Президент высказался про озеленение вдоль МКАД. Лукашенко считает необходимым высаживать деревья и кустарники. Вместо высоких и портящих вид заборов, по его президента, можно высадить туи.
Лукашенко считает, что с помощью дизайнеров нужно выработать планы по благоустройству территорий с двух сторон МКАД, а также оперативно принять решения по возможной застройке тех или иных участков, передачи их инвесторам, скорейшего завершения уже начатого строительства.
Лукашенко акцентировал внимание, что за каждым владельцем прилегающих к МКАД объектов должна быть четко закреплена ответственность за содержание и благоустройство территории. «Все объекты — магазины, заправочные станции и прочее — это их зона ответственности», — заявил глава государства. По мнению президента, владельцы жилых домов, чьи участки непосредственно примыкают к кольцевой дороге, также должны принимать участие.
Глава государства подчеркнул: надо сделать так, чтобы приезжающие в Беларусь зарубежные гости видели, что в стране заботятся о природе.
Вместе с президентом в автобусе были руководители Минска и Минской области Анатолий Сивак и Анатолий Исаченко, глава Администрации президента Наталья Кочанова, председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов, вице-премьер Владимир Кухарев и другие чиновники, а также журналисты.
Напомним, 4 апреля сотрудники Боровлянского лесхоза начали
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Президент прокатился по МКАД на автобусе. Во время поездки он дал поручения по содержанию территории вдоль МКАД, а также сделал несколько остановок, в том числе и в...
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