«По периметру туи можно». Президент прокатился на автобусе по МКАД и остановился в Куропатах

Источник материала: Tut.by

Сегодня Александр Лукашенко ознакомился с обустройством Минской кольцевой автодороги, а также благоустройством и развитием прилегающих территорий. Он прокатился по МКАД на автобусе с символикой II Европейских игр. Во время поездки президент дал поручения по содержанию территории вдоль МКАД, а также сделал несколько остановок, в том числе и в Куропатах, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Здесь надо заняться дополнительно посадкой деревьев. И они, кто там лежит (они нас видят), спасибо скажут. По периметру туи можно. Подумайте, как окончательно благоустроить Куропаты. Когда-то мы еще пройдем, посмотрим. Но недопустимо, чтобы кто-то тут что-то делал без разрешения. Это же политическая демонстрация. Это кому-то надо. Можешь прийти, пожалуйста, помолись, положи цветы и уходи, не мешай этим людям», — сказал президент.

Президент высказался про озеленение вдоль МКАД. Лукашенко считает необходимым высаживать деревья и кустарники. Вместо высоких и портящих вид заборов, по его президента, можно высадить туи.

Лукашенко считает, что с помощью дизайнеров нужно выработать планы по благоустройству территорий с двух сторон МКАД, а также оперативно принять решения по возможной застройке тех или иных участков, передачи их инвесторам, скорейшего завершения уже начатого строительства.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Лукашенко акцентировал внимание, что за каждым владельцем прилегающих к МКАД объектов должна быть четко закреплена ответственность за содержание и благоустройство территории. «Все объекты — магазины, заправочные станции и прочее — это их зона ответственности», — заявил глава государства. По мнению президента, владельцы жилых домов, чьи участки непосредственно примыкают к кольцевой дороге, также должны принимать участие.

Глава государства подчеркнул: надо сделать так, чтобы приезжающие в Беларусь зарубежные гости видели, что в стране заботятся о природе.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Вместе с президентом в автобусе были руководители Минска и Минской области Анатолий Сивак и Анатолий Исаченко, глава Администрации президента Наталья Кочанова, председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов, вице-премьер Владимир Кухарев и другие чиновники, а также журналисты.

Напомним, 4 апреля сотрудники Боровлянского лесхоза начали сносить и вывозить кресты в Куропатах. Это 70 крестов, которые Дмитрий Дашкевич установил летом вместе с другими активистами вдоль кромки леса. Власти заявили, что проходит благоустройсвто территории. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт отмечала , что президент еще во время «Большого разговора» 1 марта поручил навести порядок в Куропатах. Позже активисты обратились к президенту с просьбой вернуть 70 снесенных крестов. В Минлесхозе потом заявили , что кресты вернут, если будут предоставлены документы, свидетельствующие о праве собственности на них.



