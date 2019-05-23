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Не менее 12 ударов руками и ногами нанесли жителю Столинщины 4 жителей Пинского района

24.05.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Не менее 12 ударов руками и ногами нанесли жителю Столинщины 4 жителей Пинского района
Не менее 12 ударов руками и ногами нанесли жителю Столинщины 1984 года рождения четверо жителей Пинского района.  Причём, один из этих хулиганов – несовершеннолетний…

Случилась драка поздно вечером у сельского дома культуры.  Мужчина, который, к счастью, отделался кровоподтёками, обратился за помощью в милицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий хулиганы были найдены.

Как сообщил корреспонденту «НП» ВрИОД начальника РОСК капитан юстиции Виталий КОЛБ, уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 (злостное хулиганство, совершённое группой лиц).  Хулиганам «светит» наказание от ареста до лишения свободы сроком от года до шести.

Чем не мотив решать вопросы вербально?

Лилия ГУЩА

 
 
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Не менее 12 ударов руками и ногами нанесли жителю Столинщины 1984 года рождения четверо жителей Пинского района.  Причём, один из
 
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