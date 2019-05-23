Не менее 12 ударов руками и ногами нанесли жителю Столинщины 4 жителей Пинского района

Источник материала: Навiны Палесся



Не менее 12 ударов руками и ногами нанесли жителю Столинщины 1984 года рождения четверо жителей Пинского района. Причём, один из этих хулиганов – несовершеннолетний…

Случилась драка поздно вечером у сельского дома культуры. Мужчина, который, к счастью, отделался кровоподтёками, обратился за помощью в милицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий хулиганы были найдены.

Как сообщил корреспонденту «НП» ВрИОД начальника РОСК капитан юстиции Виталий КОЛБ, уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 (злостное хулиганство, совершённое группой лиц). Хулиганам «светит» наказание от ареста до лишения свободы сроком от года до шести.

Чем не мотив решать вопросы вербально?

Лилия ГУЩА