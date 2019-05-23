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В приоритете — животноводство

24.05.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

В приоритете — животноводство
В приоритете — животноводство
Земля издревле кормила людей. Самым большим богатством является она и в настоящее время. Трудолюбивые хозяева, благодаря земле, зарабатывают деньги, строят дома, улучшают свое благосостояние, помогают другим. Чтобы земля родила, нужно ее хорошо ухаживать. Что и делают фермеры, которые собрались в минувший четверг на заседании во главе с председателем районного исполнительного комитета Григорием Протосовицким.

В первую очередь обсудили планы на следующий год. В нашем районе наблюдается положительная тенденция по развитию агропромышленного комплекса. В доказательство этих слов начальник управления сельского хозяйства Николай Мороз привел следующие факты.

В Столинском районе зарегистрировано 43 фермерских хозяйства. В их владениях значится 2217 гектаров земель, в том числе 2069 гектаров сельскохозяйственных угодий. Из них пахотные – 986 гектаров, под постоянными культурами – 750 гектаров, из которых под садами – 723 гектара.

Специализируются фермерские хозяйства в основном на овощеводстве открытого и закрытого грунта. В последне время интенсивно развивается пладоводство – активно закладываются сады. Уделяют внимание и символу нашей страны – картофелю.

За прошлый год фермерскими хозяйствами произведено валовой продокции сельского хозяйства в сопоставимых ценах на сумму 51,6 млн. рублей, что составляет 120,8 % к уровню 2017 года. Удельный вес производства валовой продукции фермерскими хозяйствами в общей объёме проиведённой продукции сельского хозяйства района составляет 25,6 %. Произведено 1,1 тысяч тонн зерна, 4,6 тысяч тонн картофеля, 69,5 тысяч тонн овощей, из которых 4,9 тысяч тонн закрытого грунта, плодов и ягод – 37,3 тысяч тонн.

По прошлогодним данным в фермерских хозяйствах работало 334 человека, а среднемесячная зарплата 495,2 рубля.

Экспорт товаров составил 4,8 млн. долларов или 52 % в общей структуре по предприятиям местной и бежведомственной подчинённости.

Стоит отметить, что фермерские хозяйства не стоят на месте, а постоянно развиваются, о чём говоря новые объекты, которые появляются в районе. Между Ольшанами и Семигостичами возводятся гектары новых стеклянных теплиц, которые уже стали визитной карточкой ольшанского фермера Ивана Гриба. Строительство идёт быстрыми темпани и уже к концу этого года они начнут функционировать.

Глава крестьянского фермерского хозяйства “Опыт КАА” Алексей Копец пошёл дальше. Он не побоялся рискнуть и купил убыточный СПК “Рубельский”, чтобы развивать животноводство. Кстати, им Алексей Алексеевич начал заниматься три года назад и на сегодняшний день он пока является в нашем районе пионером.

Развиваться в этом направлении Григорий Васильевич предложил и другим фермерам.

  • Нам нужно повышать показатели по производству мясо-молочной продукции, — подчеркнул председатель райисполкома. — У нас самая большая численность голов скота на гектар земли: 99 голов на 100 гектаров при средней по области 76 голов. По этой причине мы землю выделим только для развития животноводства, а не для обвощеводства или пладоводства. Для того, чтобы земля использовалась по назначению, будет установлен кантроль. С нашей стороны на 100 процентов гарантировано содействие в создании новых животноводческих комплексов. “Зелёный свет” горит и для тех фермеров, которые будут на своих предприятиях создавать новые рабочие места.

Также поднимался вопрос о создании крупной логистической компании, на строительство котрой выделено 14 гектров в урочище Хабища (между Давид-Городком и Высоким).

  • Не секрет, что в нашем районе остро стоит вопрос о сбыте выращенной сельхозпродукции. Сейчас цена прыгает, так как очень много посредников между человеком и рынком. Если мы создадим свою логистическую компанию, этот вопрос обязательно решится.

Кроме того, в ходе заседания поднимались вопросы об охране труда, а также о сбыте продукции на ОАО «Горынский агрокомбинат» . 

АННА МЕЛЬНИК 

 
 
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Земля издревле кормила людей. Самым большим богатством является она и в настоящее время. Трудолюбивые хозяева, благодаря земле, зарабатывают деньги, строят
 
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