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«Пластик-патруль» вернулся! Могилевчан зовут чистить озеро на сапсерфах и байдарках (а потом - пикник)
24.05.2019 16:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве снова будут чистить от пластикового мусора Печерское озеро на сапсерфах, байдарках, лодках — и зовут всех желающих присоединиться 25 мая.
Акцию «Пластик-патруль» уже
В этом году зачистка предстоит более грандиозная, потому присоединиться к ней зовут всех. Желающих обеспечат плавсредствами и спасательными жилетами. С собой нужно взять перчатки, сменную одежду и обувь, которую не жалко замочить в озерной воде. А еще организаторы рекомендуют взять головные уборы.
Место встречи — песчаный пляж на берегу озера напротив «Космос-корта». Время — 12.00. С учетом подготовки снаряжения и инструктажа спуск на воду планируется примерно в 13.00. Работать намерены максимум до 16.00 с перерывами на чай.
Погодные сюрпризы организаторы также продумали: если будет сильный дождь, переждать его можно под навесами на пляже. В конце акции организаторы обещают для участников небольшой пикник.
Вопросы и предложения по участию в «Пластик-патруле» можно оставлять в комментариях под сообщением
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«Пластик-патруль» вернулся! Могилевчан зовут чистить озеро на сапсерфах и байдарках (а потом - пикник)
Если хотите и покататься по озеру, и доброе дело сделать - вам сюда.
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