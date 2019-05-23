«Пластик-патруль» вернулся! Могилевчан зовут чистить озеро на сапсерфах и байдарках (а потом - пикник)

Источник материала: Tut.by

В Могилеве снова будут чистить от пластикового мусора Печерское озеро на сапсерфах, байдарках, лодках — и зовут всех желающих присоединиться 25 мая.

Акцию «Пластик-патруль» уже проводили в прошлом году . В сентябре на сапсерфах могилевчане за неполный час выловили из Печерского озера 8 мешков мусора. Собрали бы еще, но быстро стемнело.

В этом году зачистка предстоит более грандиозная, потому присоединиться к ней зовут всех. Желающих обеспечат плавсредствами и спасательными жилетами. С собой нужно взять перчатки, сменную одежду и обувь, которую не жалко замочить в озерной воде. А еще организаторы рекомендуют взять головные уборы.

Место встречи — песчаный пляж на берегу озера напротив «Космос-корта». Время — 12.00. С учетом подготовки снаряжения и инструктажа спуск на воду планируется примерно в 13.00. Работать намерены максимум до 16.00 с перерывами на чай.

Погодные сюрпризы организаторы также продумали: если будет сильный дождь, переждать его можно под навесами на пляже. В конце акции организаторы обещают для участников небольшой пикник.

Вопросы и предложения по участию в «Пластик-патруле» можно оставлять в комментариях под сообщением тут .