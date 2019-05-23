|
Экс-начальник станции техосмотра в Орше получил 5 лет за взятки
24.05.2019 16:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Оршанского района и Орши приговорил бывшего начальника местной диагностической станции к 5 годам колонии усиленного режима за взятки,
Следствие установило, что 30-летний начальник диагностической станции в Орше брал взятки деньгами и другими материальными ценностями. Доказано 11 фактов коррупции в 2016—2019 годах.
В частности, мужчина принимал взятки за проверку технического состояния автомобилей с неисправностями, выдачу диагностических карт с ложными сведениями.
Экс-начальник получил 5 лет колонии усиленного режима. У него конфискуют все имущество.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доказано 11 фактов коррупции в 2016-2019 годах.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)