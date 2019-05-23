Экс-начальник станции техосмотра в Орше получил 5 лет за взятки

Источник материала: Tut.by

Суд Оршанского района и Орши приговорил бывшего начальника местной диагностической станции к 5 годам колонии усиленного режима за взятки, сообщает милиция региона.

Следствие установило, что 30-летний начальник диагностической станции в Орше брал взятки деньгами и другими материальными ценностями. Доказано 11 фактов коррупции в 2016—2019 годах.

В частности, мужчина принимал взятки за проверку технического состояния автомобилей с неисправностями, выдачу диагностических карт с ложными сведениями.

Экс-начальник получил 5 лет колонии усиленного режима. У него конфискуют все имущество.