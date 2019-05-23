Средняя зарплата в Беларуси в апреле составила Br1073,7

Источник материала: БелТА

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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в апреле текущего года составила Br1073,7, темп роста к апрелю 2018 года - 110%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В марте этого года средняя зарплата была на уровне Br1056,9.

Столица в разрезе регионов традиционно лидирует по этому показателю: средняя зарплата работников Минска за апрель сформировалась в размере Br1 551,7 (темп роста к апрелю минувшего года - 113,8%). В Минской области она составила Br1 057,3 (108,2%), в Гомельской - Br950,3 (107,7%), в Гродненской - Br910,8 (108,3%), в Брестской - Br907,6 (108,2%), в Витебской - Br898,5 (108,8%), в Могилевской - Br871,1 (106,3%).

В целом по республике реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-апреле по сравнению с соответствующим периодом 2018 года возросла на 8,4%.

Больше всего в прошлом месяце получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br4 881,1), пассажирский воздушный транспорт (Br3 065,2), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br2 494,7), финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения (Br2 009,1).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (Br555,0), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (Br576,1), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (Br578,4) и трудится в сфере творческой деятельности и развлечений (Br629).-0-