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Лукашенко приказал благоустроить Куропаты «окончательно»

24.05.2019 17:09 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Недопустимо, чтобы в Куропатах кто-то что-то делал без разрешения, это будет политической демонстрацией.

Об этом заявил Александр Лукашенко, совершая поездку по Минску и Минской области 24 мая, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент проехался на автобусе в качестве пассажира по кольцевой дороге. По пути автобус несколько раз останавливался, и Лукашенко высказывал свою точку зрения о то, что нужно сделать на той или иной территории. Правительству были даны конкретные указания.

Он потребовал привлечь к процессу дизайнеров, оперативно «принять решения в отношении возможной застройки тех или иных участков, передачи их инвесторам, скорейшего завершения уже начатого строительства». Каждый владелец прилегающих территорий несет ответственность за их благоустройство.

Доехав до урочища Куропаты, Лукашенко дал поручение окончательно обустроить местность.

«Здесь надо заняться дополнительно посадкой деревьев. И они, кто там лежит (они нас видят), спасибо скажут. По периметру туи можно, - отметил белорусский лидер. - Подумайте, как окончательно благоустроить Куропаты. Когда-то мы еще пройдем, посмотрим. Но недопустимо, чтобы кто-то тут что-то делал без разрешения. Это же политическая демонстрация. Это кому-то надо. Можешь прийти, пожалуйста, помолись, положи цветы и уходи, не мешай этим людям». 

Глава государства подчеркнул, что надо сделать так, чтобы приезжающие в Беларусь зарубежные гости видели, что в стране заботятся о природе.

Во время поездки президент поручил активнее развивать МКАД, а также не давать спуску инвесторам, которые берутся за возведение объектов, но не выполняют свои обязательства.

 
Теги: Минск
 
 
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Недопустимо, чтобы в Куропатах кто-то что-то делал без разрешения, это будет политической демонстрацией.
 
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