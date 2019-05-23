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Готова на 95%. Как выглядит изнутри будущая станция «Вокзальная»

24.05.2019 17:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Строительство двух станций третьей ветки метро завершается. Мы посмотрели, как выглядит изнутри одна из них — будущая станция «Вокзальная», с наземным вестибюлем и переходом на станцию «Площадь Ленина».


Станция «Вокзальная» расположена на улице Дружной. Она построена на 95% процентов. Сейчас здесь идет отделка, штукатурные работы, строители укладывают гранит, керамогранит, трубы под основные сети, а также проводят сантехнические работы.

В течение четырех-пяти месяцев работы над станцией «Вокзальной» планируют завершить, говорит директор тоннельного отряда № 1 УП «Минскметрострой» Александр Ободов.

Почти готов фасад наземного вестибюля. Кстати, сама станция неглубокая — около 12 метров.


Вход в вестибюль



По бокам платформы — сложенные гранитные плиты. Субподрядчики уже начинают отделку



В конце перрона установят скульптуру в виде дерева — она будет символизировать вокзал как место, где пересекаются все пути. Свод сделают из металлокерамики, с городской темой в оформлении

Эскалаторы уже установлены. Их можно увидеть на эскизе, который приведен ниже

Так этот участок платформы выглядит на эскизе. Изображение: kupdsmm.by

На эскалаторе люди смогут спуститься к распределительной зоне — оттуда можно или подняться наверх на перрон, или по двум тоннелям выйти к «Площади Ленина». Через левый тоннель — к платформе, правый тоннель приведет к вестибюлю «Площади Ленина».


Так выглядит распределительный зал, тут рабочие уже укладывают гранит



Слева впереди — эскалаторы, чтобы подняться на «Вокзальную». За кадром — два параллельных тоннеля к «Площади Ленина»

Так должна выглядеть распределительная зона. Изображение: kupdsmm.by

Это один из тоннелей для выхода на «Площадь Ленина». За спинами рабочих уже установлены траволаторы — они будут занимать половину пути, вторая половина останется пешей

А вот так этот же тоннель выглядит на эскизе. Изображение: kupdsmm.by

Если «Вокзальная» построена на 95% процентов, то как дела на остальных станциях? «Ковальская слобода» готова на 98% — там заканчивают отделочные работы, строители укладывают гранит на платформе и на входах.

«Юбилейная площадь» только сооружается, там идут основные работы над монолитными железобетонными конструкциями. Планируется, что в сентябре 2019 года основные строительные конструкции сделают и на станции начнут работать отделочники.

На «Площади Франтишка Богушевича» строительно-монтажные работы завершили на 80%. Скоро здесь начнут укладывать плитку, приступят к шлифовке. Также станцию обеспечат сантехническим и электрооборудованием.

Первый экспериментальный поезд по новой ветке метро планируют пустить 1 января 2020 года, сдать четыре станции третьей ветки для всех пассажиров собираются в первой половине того же года.

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Теги: Минск
 
 
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Посмотрели, как выглядит станция метро, которая будет пересадочным пунктом на «Вокзале»
 
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