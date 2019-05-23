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Готова на 95%. Как выглядит изнутри будущая станция «Вокзальная»
24.05.2019 17:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Строительство двух станций третьей ветки метро завершается. Мы посмотрели, как выглядит изнутри одна из них — будущая станция «Вокзальная», с наземным вестибюлем и переходом на станцию «Площадь Ленина».
Станция «Вокзальная» расположена на улице Дружной. Она построена на 95% процентов. Сейчас здесь идет отделка, штукатурные работы, строители укладывают гранит, керамогранит, трубы под основные сети, а также проводят сантехнические работы.
В течение четырех-пяти месяцев работы над станцией «Вокзальной» планируют завершить, говорит директор тоннельного отряда № 1 УП «Минскметрострой» Александр Ободов.
Почти готов фасад наземного вестибюля. Кстати, сама станция неглубокая — около 12 метров.
На эскалаторе люди смогут спуститься к распределительной зоне — оттуда можно или подняться наверх на перрон, или по двум тоннелям выйти к «Площади Ленина». Через левый тоннель — к платформе, правый тоннель приведет к вестибюлю «Площади Ленина».
Если «Вокзальная» построена на 95% процентов, то как дела на остальных станциях? «Ковальская слобода» готова на 98% — там заканчивают отделочные работы, строители укладывают гранит на платформе и на входах.
«Юбилейная площадь» только сооружается, там идут основные работы над монолитными железобетонными конструкциями. Планируется, что в сентябре 2019 года основные строительные конструкции сделают и на станции начнут работать отделочники.
На «Площади Франтишка Богушевича» строительно-монтажные работы завершили на 80%. Скоро здесь начнут укладывать плитку, приступят к шлифовке. Также станцию обеспечат сантехническим и электрооборудованием.
Первый экспериментальный поезд по новой ветке метро планируют пустить 1 января 2020 года, сдать четыре станции третьей ветки для всех пассажиров собираются в первой половине того же года.
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Посмотрели, как выглядит станция метро, которая будет пересадочным пунктом на «Вокзале»
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