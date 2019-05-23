«Не знали, кто это». Образ принцессы Дианы в Осиповичах использовали для рекламы продукции «Пинскдрева»

Источник материала: Tut.by

В Осиповичах для рекламы магазина «Пинскдрев» использовали картонный манекен леди Дианы, принцессы Уэльской, которая погибла в автокатастрофе 23 года назад. Манекен простоял сутки, а потом его убрали. «Мы просто не владели информацией, кто это», — объяснили в магазине.



Фото предоставлено читателем TUT.BY.

Фотографию картонного манекена прислал в редакцию читатель TUT.BY. И рассказал, что он находится недалеко от кинотеатра «Родина» возле фирменного магазина «Пинскдрев» на улице Социалистической.

— Просто пришли новые люди, мы подготовили акцию — и вот так получилось, — объяснили TUT.BY в магазине «Пинскдрева». — Мы действительно не владели информацией, кто это. Но потом нам сказали — и мы сразу убрали. Манекен простоял всего сутки.

В магазине пока не знают, заменят ли чем-то манекен леди Дианы для раздачи рекламной продукции на улице.