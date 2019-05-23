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К Европейским играм милиция напоминает туристам, за какое оружие в Беларуси могут посадить

24.05.2019 17:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Накануне Европейских игр МВД выпустило предупреждения для туристов о том, что в Беларуси запрещен оборот огнестрельного травматического оружия. Это актуально, поскольку во многих странах мира такого запрета нет, а в нашей стране за такое предусмотрена уголовная ответственность.

Перед Европейскими играми милиция усиливает контроль за оружием, в том числе борьбу с его ввозом.

«Во многих странах мира, в том числе и соседней России, огнестрельное оружие травматического действия разрешено для свободного хранения и использования. Однако в нашем государстве его оборот полностью запрещен законом „Об оружии“», — напоминают в МВД.

Владельцев такого вида оружия не спасет от ответственности даже наличие разрешения, выданного за рубежом — в Беларуси оно не действует.

За четыре месяца текущего года в Беларуси возбуждено порядка 200 уголовных дел по ч.2 ст. 295 УК (Незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов к нему либо незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, перевозка, пересылка или ношение составных частей или компонентов огнестрельного оружия, либо незаконные изготовление или сбыт основных частей взрывных устройств).

За это грозит наказание от исправительных работ сроком до 2 лет — и вплоть до 7 лет лишения свободы.

Из всех «оружейных» преступлений на долю травматики ежегодно приходится 5−10 фактов (с начала отмечено уже 4 случая). Между тем, сейчас на руках населения Беларуси находится без малого 120 тысяч единиц зарегистрированного оружия, больше всего — в столице и Минской области.

 
 
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Во многих странах разрешен оборот травматики - но в Беларуси за такое могут посадить.
 
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