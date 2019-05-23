На улицах Ленина и Казинца - скопление транспорта, автобусы опаздывают на полчаса

Источник материала: Tut.by

В пятницу с 16.00 нарушен график движения многих городских автобусов. Об этом сообщает «Минсктранс».

С 16.00 на проспекте Независимости, улице Ленина из-за скопления транспорта нарушен график движения автобусов на маршрутах № 1, 1эл, 69, 115э, 119с. Они опаздывают до 30 минут.

С 16.10 на улице Казинца и одноименной площади из-за скопления транспорта нарушен график движения автобусов на маршрутах № 28, 30с, 40, 47с, 48, 53, 88с, 104, 107, 144с, 180с. Они опаздывают до 29 минут.

По информации сервиса «Яндекс.Пробки», на 18.00 транспорт движется в районе указанных улиц со скоростью 5 км/ч.