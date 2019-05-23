|
На улицах Ленина и Казинца - скопление транспорта, автобусы опаздывают на полчаса
24.05.2019 18:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В пятницу с 16.00 нарушен график движения многих городских автобусов. Об этом
С 16.00 на проспекте Независимости, улице Ленина из-за скопления транспорта нарушен график движения автобусов на маршрутах № 1, 1эл, 69, 115э, 119с. Они опаздывают до 30 минут.
С 16.10 на улице Казинца и одноименной площади из-за скопления транспорта нарушен график движения автобусов на маршрутах № 28, 30с, 40, 47с, 48, 53, 88с, 104, 107, 144с, 180с. Они опаздывают до 29 минут.
По информации сервиса «Яндекс.Пробки», на 18.00 транспорт движется в районе указанных улиц со скоростью 5 км/ч.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сбои в графике движения автобусов начались с 16 часов пятницы
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)