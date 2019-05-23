|
На границе задержали датчанина, который по железной дороге пришел из Польши в Беларусь
24.05.2019 18:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
23 мая в Гродненской области на железной дороге пограничники задержали иностранца. Гражданин Дании пешком шел по шпалам в Беларусь,
На железнодорожной станции Брузги при помощи камер наблюдения заметили мужчину, который шел из Польши в Беларусь по железнодорожному полотну.
Его задержали в сотне метров от границы, нарушителем оказался 24-летний датчанин. Паспорт оказался просрочен на два года, из личных документов — только водительские права.
«Сам молодой человек пояснил, что направлялся в Минск с целью туризма. С собой у него оказались карты Беларуси и России», — говорят пограничники.
Об этом случае сообщили польской стороне. Мужчина задержан до выяснения личности, начат административный процесс по двум статьям: о незаконном пересечении границы и нарушении правил пребывания в стране.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он заявил, что путешествует - и показал карты Беларуси и России.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)