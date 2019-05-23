На границе задержали датчанина, который по железной дороге пришел из Польши в Беларусь

Источник материала: Tut.by

23 мая в Гродненской области на железной дороге пограничники задержали иностранца. Гражданин Дании пешком шел по шпалам в Беларусь, сообщает пресс-служба ГПК.

На железнодорожной станции Брузги при помощи камер наблюдения заметили мужчину, который шел из Польши в Беларусь по железнодорожному полотну.

Его задержали в сотне метров от границы, нарушителем оказался 24-летний датчанин. Паспорт оказался просрочен на два года, из личных документов — только водительские права.

«Сам молодой человек пояснил, что направлялся в Минск с целью туризма. С собой у него оказались карты Беларуси и России», — говорят пограничники.

Об этом случае сообщили польской стороне. Мужчина задержан до выяснения личности, начат административный процесс по двум статьям: о незаконном пересечении границы и нарушении правил пребывания в стране.