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Предприниматель забыл в агроусадьбе оборудование для лазертага: эвакуировали 50 человек
24.05.2019 18:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из агроусадьбы вблизи деревни Тюхиничи эвакуировали 50 человек из-за сообщения о подозрительных предметах, обнаруженных на территории комплекса,
Сотрудник туристического комплекса косил траву на территории места отдыха и наткнулся на две небольшие пластиковые коробки черного цвета. Открыв их и увидев аккумуляторные батареи и микросхемы, пожилой мужчина испугался и рассказал о «находке» директору усадьбы, который и обратился в милицию.
Приехавшие правоохранители эвакуировали персонал и отдыхающих. При обследовании коробок саперно-пиротехнической группой взрывоопасных предметов не обнаружено. Предметы, напугавшие мужчину, — часть оборудования для лазертага. На территорию комплекса они попали девятого мая во время тематической игры, которую провел индивидуальный предприниматель.
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На территорию комплекса они попали девятого мая во время тематической игры, которую провел индивидуальный предприниматель.
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