Предприниматель забыл в агроусадьбе оборудование для лазертага: эвакуировали 50 человек

Источник материала: Tut.by

Из агроусадьбы вблизи деревни Тюхиничи эвакуировали 50 человек из-за сообщения о подозрительных предметах, обнаруженных на территории комплекса, сообщает пресс-служба милиции Брестской области.



Фото: brest.mvd.gov.by

Сотрудник туристического комплекса косил траву на территории места отдыха и наткнулся на две небольшие пластиковые коробки черного цвета. Открыв их и увидев аккумуляторные батареи и микросхемы, пожилой мужчина испугался и рассказал о «находке» директору усадьбы, который и обратился в милицию.

Приехавшие правоохранители эвакуировали персонал и отдыхающих. При обследовании коробок саперно-пиротехнической группой взрывоопасных предметов не обнаружено. Предметы, напугавшие мужчину, — часть оборудования для лазертага. На территорию комплекса они попали девятого мая во время тематической игры, которую провел индивидуальный предприниматель.