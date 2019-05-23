ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Предприниматель забыл в агроусадьбе оборудование для лазертага: эвакуировали 50 человек

24.05.2019 18:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Из агроусадьбы вблизи деревни Тюхиничи эвакуировали 50 человек из-за сообщения о подозрительных предметах, обнаруженных на территории комплекса, сообщает пресс-служба милиции Брестской области.


Фото: brest.mvd.gov.by

Сотрудник туристического комплекса косил траву на территории места отдыха и наткнулся на две небольшие пластиковые коробки черного цвета. Открыв их и увидев аккумуляторные батареи и микросхемы, пожилой мужчина испугался и рассказал о «находке» директору усадьбы, который и обратился в милицию.

Приехавшие правоохранители эвакуировали персонал и отдыхающих. При обследовании коробок саперно-пиротехнической группой взрывоопасных предметов не обнаружено. Предметы, напугавшие мужчину, — часть оборудования для лазертага. На территорию комплекса они попали девятого мая во время тематической игры, которую провел индивидуальный предприниматель.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На территорию комплекса они попали девятого мая во время тематической игры, которую провел индивидуальный предприниматель.
 
Новости дня
Новости общества
 
На время Европейских игр БелЖД пустит дополнительный поезд из Бреста в Варшаву
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужская обувь со скидками в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика