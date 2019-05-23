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65-летнего главного врача 9-й больницы приговорили к 5 годам колонии
24.05.2019 18:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Приговор 65-летнему Валерию Кушниренко суд Московского района Минска огласил в четверг, 23 мая. Его признали виновным в получении взятки в 13 800 долларов и приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества.
Судебное разбирательство по делу Валерия Кушниренко длилось чуть менее 10 дней. Опытному врачу предъявили обвинение по ч. 2 ст. 430 УК (Получение взятки в крупном размере). По версии следствия,
— Я признаю себя виновным полностью, — говорил фигурант в первый день суда. — В результате того, что произошло, а я проработал в здравоохранении 40 лет,
Как сообщили TUT.BY в суде Московского района Минска, 23 мая Валерию Кушниренко был вынесен приговор.
— Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет, — уточнили в суде.
Напомним, вместе с Кушниренко летом 2018 года был также задержан его подчиненный — заведующий эндоскопическим отделением
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Приговор 65-летнему Валерию Кушниренко суд Московского района Минска огласил в четверг, 23 мая. Его признали винновым в получении взятки в 13 800 и приговорили к пяти...
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