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65-летнего главного врача 9-й больницы приговорили к 5 годам колонии

24.05.2019 18:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Приговор 65-летнему Валерию Кушниренко суд Московского района Минска огласил в четверг, 23 мая. Его признали виновным в получении взятки в 13 800 долларов и приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Судебное разбирательство по делу Валерия Кушниренко длилось чуть менее 10 дней. Опытному врачу предъявили обвинение по ч. 2 ст. 430 УК (Получение взятки в крупном размере). По версии следствия, за победу в тендере определенного поставщика медицинского оборудования или расходных материалов бывший главный врач 9-й больницы получал взятку. Деньги всегда передавались в служебном кабинете медика. В 2017 году Кушниренко еще подарили памятную серебряную монету с изображением Пресвятой Богородицы стоимостью 500 долларов.

— Я признаю себя виновным полностью, — говорил фигурант в первый день суда. — В результате того, что произошло, а я проработал в здравоохранении 40 лет, я потерял свое лицо, свое доброе имя. Глубоко раскаиваюсь в этом. То, что все потерял, — самое важное.

Как сообщили TUT.BY в суде Московского района Минска, 23 мая Валерию Кушниренко был вынесен приговор.

— Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет, — уточнили в суде.

Напомним, вместе с Кушниренко летом 2018 года был также задержан его подчиненный — заведующий эндоскопическим отделением Андрей Савченко. За взятку в 3 тысячи рублей его приговорили к 2,5 года лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Приговор 65-летнему Валерию Кушниренко суд Московского района Минска огласил в четверг, 23 мая. Его признали винновым в получении взятки в 13 800 и приговорили к пяти...
 
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