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Семейный фестиваль “Здравушка-милк. Арт”

24.05.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В программе –– спортивный забег, мотозаезд, мастер-классы для детей и взрослых, батуты, сухой бассейн, картонный лабиринт, фудкорты, спектакли, фотозоны и много музыки! Хэдлайнером фестиваля станет популярная рок-группа “Без билета”.  

Праздник посвящен 75-летию одного из старейших производителей молочной продукции в Беларуси –– компании “Здравушка-милк”.

Приглашаем всех жителей и гостей Беларуси! Несмотря на солидный возраст именинника, отмечать будем шумно, весело и по-семейному!

ВХОД СВОБОДНЫЙ, все активности бесплатны.

Программа фестиваля:

9:00-11:00 благотворительный забег

9:00 — сбор участников у главного входа в Борисовский парк культуры и отдыха им. Горького. РЕГИСТРАЦИЯ ЗДЕСЬ.

9:30 — выдача регистрационных номеров

10:00 — разминка

10:15 — старт

11:00 — вручение медалей финишерам

10:00 мотозаезд

10:00 — торжественный мотозаезд

11:00 — фотосессия у главного входа в Борисовский парк культуры и отдыха им. Горького

12:00-22:15

Главная сцена

15:00 — торжественное открытие фестиваля

18:00-19.00 — интерактивный спектакль “Пуговицы”

19:30-20:30 — выступление Анны Шалютиной и Yogurt band

21:00-22:00 — выступление группы “Без Билета”

12:00-22:00

Активные зоны

12:00-18:00 — забеги ползунков

12:00-20:00 — сухой бассейн

12:00- 22:00 — надувные горки, батуты

12:00-16:00

Интерактивные зоны

12:00-16:00 — зона мгновенного фото Happybox

12:00-18:00 — платформа для создания коротких видео Happyspinner

12:00-18:00

Арт

12:00-16:00 — зона рисования на воде Эбру

12:00-18:00 — граффити

12:00-18:00 — творческий лабиринт

12:00-18:00 — роспись пряников

12:00-18:00 — аква-грим

13:00-19:00

Интерактивный детский театр

12:00-22:00

Фудтраки

До встречи на фестивале “Здравушка-милк. Арт”!

 
 
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Большой городской фестиваль “Здравушка-милк. Арт” пройдет в Борисове в субботу 8 июня! Это будет ярко, музыкально и по-настоящему хорошо.
 
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