Семейный фестиваль “Здравушка-милк. Арт”

В программе –– спортивный забег, мотозаезд, мастер-классы для детей и взрослых, батуты, сухой бассейн, картонный лабиринт, фудкорты, спектакли, фотозоны и много музыки! Хэдлайнером фестиваля станет популярная рок-группа “Без билета”.
Праздник посвящен 75-летию одного из старейших производителей молочной продукции в Беларуси –– компании “Здравушка-милк”.
Приглашаем всех жителей и гостей Беларуси! Несмотря на солидный возраст именинника, отмечать будем шумно, весело и по-семейному!
ВХОД СВОБОДНЫЙ, все активности бесплатны.
Программа фестиваля:
9:00-11:00 — благотворительный забег
9:00 — сбор участников у главного входа в Борисовский парк культуры и отдыха им. Горького.
9:30 — выдача регистрационных номеров
10:00 — разминка
10:15 — старт
11:00 — вручение медалей финишерам
10:00 — мотозаезд
10:00 — торжественный мотозаезд
11:00 — фотосессия у главного входа в Борисовский парк культуры и отдыха им. Горького
12:00-22:15
Главная сцена
15:00 — торжественное открытие фестиваля
18:00-19.00 — интерактивный спектакль “Пуговицы”
19:30-20:30 — выступление Анны Шалютиной и Yogurt band
21:00-22:00 — выступление группы “Без Билета”
12:00-22:00
Активные зоны
12:00-18:00 — забеги ползунков
12:00-20:00 — сухой бассейн
12:00- 22:00 — надувные горки, батуты
12:00-16:00
Интерактивные зоны
12:00-16:00 — зона мгновенного фото Happybox
12:00-18:00 — платформа для создания коротких видео Happyspinner
12:00-18:00
Арт
12:00-16:00 — зона рисования на воде Эбру
12:00-18:00 — граффити
12:00-18:00 — творческий лабиринт
12:00-18:00 — роспись пряников
12:00-18:00 — аква-грим
13:00-19:00
Интерактивный детский театр
12:00-22:00
Фудтраки
До встречи на фестивале