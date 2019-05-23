Африканская чума свиней. Памятка населению

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Погибает до 100% заболевших свиней.

Африканская чума свиней не представляет опасности для здоровья людей.

Лекарственные средства для профилактики и лечения АЧС отсутствуют.

Источником болезни являются больные свиньи, выделяющие вирус с мочой, калом, истечениями из носа и другими выделениями.

Передача заболевания здоровым животным может осуществляться через зараженные вирусом корма, подстилку, навоз, трупы и продукты убоя животных (мясо, мясопродукты, кровь). Механическими переносчиками вируса могут быть птицы, домашние свиньи и дикие кабаны, грызуны, накожные паразиты (некоторые виды клещей и вши), бывшие в контакте с больными животными. Переболевшие и оставшиеся в живых животные становятся пожизненными вирусоносителями.

Клинические признаки заболевания. От заражения до появления клинических признаков проходит 2–7 дней. У животных повышается температура тела до 42 оС, появляются одышка, кашель, пропадает аппетит, усиливается жажда, отмечаются приступы рвоты и паралича задних конечностей, на коже внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей, на пятачке и хвосте становятся заметны красно-фиолетовые пятна.

Смерть наступает на 1-5 день, реже позднее.

Во избежание возникновения и распространения африканской чумы свиней необходимо соблюдать следующие меры:

1. Предоставлять поголовье свиней для проведения районной ветеринарной службой вакцинации 100%-й против классической чумы и рожи свиней;

2. Руководителям свиноводческих хозяйств и хозяевам личных подсобных хозяйств обеспечить «закрытый» режим работы хозяйства, исключив возможность посещения территории посторонними гражданами;

3. Владельцам личных подсобных хозяйств и мелкотоварных ферм обеспечить безвыгульное содержание свиней (свободный выгул свиней за территорией, особенно в лесной зоне, запрещен);

4. Скармливание пищевых отходов животным производить только после их термической обработки. Не использовать боенские отходы в рационах свиней. Закупать комбикорм только местных комбикормовых заводов;

5. Ежедекадно обрабатывать свиней и помещение для их содержания от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с грызунами (не реже одного раза в месяц), регулярно в срок проводить дезинфекцию (тубисан, хлорная известь и так далее);

6. Не приобретать свиней и продукцию свиноводства в местах несанкционированной торговли;

7. Не завозить свиней без согласования с государственной ветеринарной службой. Закупать свиней только из хозяйств Борисовского района;

8. Убой свиней производить только с разрешения и под контролем специалистов государственной ветеринарной службы с последующей ветсанэкспертизой;

9. Руководителям свиноводческих хозяйств и хозяевам личных подсобных хозяйств иметь в рабочем состоянии дезбарьер, соответствующий ветеринарно-санитарным правилам (габариты, навес, боковые стенки и дренаж);

10. Территория свинофермы должна быть 100%-но ограждена забором, без нарушения его целостности;

11. О случаях возникновения подозрительных заболеваний или падежа свиней незамедлительно информировать районную ветеринарную службу по телефонам: 94-27-60; 79-49-22; 94-28-01.

Согласно решению Борисовского райисполкома №97 от 26 января 2015 года, принятого на основании постановлений Совета Министров Республики Беларусь №758 от 29.08.2013 г. и №1057 от 10.11.2014 г.,

запрещено содержание свиней в 5-километровой буферной зоне возле свинотоварного комплекса и свинотоварной фермы.

За невыполнение ветеринарных правил по содержанию скота в частных хозяйствах предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях, за нарушение ветеринарных правил предусмотрено предупреждение или штраф до 20 базовых величин. Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение заразных болезней животных, влечет уголовную ответственность — ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.