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Вернуть слух маленькой жительнице Гродно Алене Власенко может помочь каждый

24.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Вернуть слух маленькой жительнице Гродно Алене Власенко может помочь каждый

Алене Власенко восемь лет. Девочка родилась абсолютно здоровой. В восемь месяцев малышка переболела ларингитом, и после этого родители стали замечать что-то неладное. В год Алене поставили серьезный диагноз — хроническая двусторонняя нейросенсорная тугоухость 4 степени. Это значит, что девочка практически лишилась слуха. Маленькой пациентке сделали операцию, установив специальный кохлеарный имплантат, который позволил ребенку частично слышать. Реабилитация прошла успешно, но Алена продолжает испытывать трудности – ей по-прежнему тяжело переносить шумную многолюдную обстановку и вести полноценную жизнь. Установить имплантат на второе ухо и вернуть ребенку слух можно, но для этого нужно порядка 22-30 тысяч долларов. Это неподъемная сумма для семьи, в которой воспитывается еще одна девочка. В наших силах помочь малышке.

Белорусский республиканский союз молодежи, Гродненский горисполком, предприятия и организациигорода организовали в поддержку девочки и ее семьи благотворительный марафон «Все краски жизни для тебя», заключительный этап которого пройдет 1 июня в 11.00 в парке имени Жилибера.

Внести свой посильный вклад в общее доброе дело может каждый, перечислив деньги на благотворительные счета, открытые в ОАО «Белинвестбанк».

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (0152) 71 — 98 — 61 или по адресу: г. Гродно, ул. Советская, 31.

Источник: grodnonews.by

 
Теги: Гродно
 
 
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Алене Власенко восемь лет. Девочка родилась абсолютно здоровой. В восемь месяцев малышка переболела ларингитом, и после этого родители стали замечать
 
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