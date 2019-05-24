«К каждому колодцу сторожа не приставишь». Как в Витебске решают проблему открытых люков

Источник материала: Tut.by

Жители витебского Билево снова подняли проблему открытых люков в своем микрорайоне, — этот вопрос периодически возникает, как минимум, с 2013 года. Горожан услышали, 23−24 мая колодцы обследовали и в очередной раз закрыли, сообщают «Витьбичи».



Фото: Светлана Васильева, «Витебский курьер»

Открытые люки находились на незаселенной стороне улицы Генерала Ивановского. Они относятся к объектам незавершенного строительства УКСа, «Гордормоста» и одного частного предприятия, пояснил начальник отдела ЖКХ горисполкома Павел Шикшнян.

В городе — тысячи технических колодцев. Только у одного «Водоканала» — около 18 тысяч таких сооружений. Есть они и у «Гордормоста», предприятия котельных и тепловых сетей, «Белтелекома», «Витебскоблгаза», а также организации, которая эксплуатирует светофоры.

Все предприятия устанавливают люки на свои колодцы. Но, случается, крышкам кто-то «приделывает ноги». Тогда незакрытые коммуникации могут стать «ловушками» для детей, неосторожных взрослых и животных.

Все перечисленные выше предприятия следят за порядком в своем «люковом» хозяйстве. Так, главный инженер «Витебскводоканала» Владислав Самуйлов утверждает, что обходчики по графику регулярно проверяют, закрыты ли колодцы:

— Обход состоялся, оборудование было на месте. А через день или неделю крышка исчезла, ведь к каждой сторожа не приставишь! В прошлом году украли 5 крышек. У нас всегда есть запасные металлические и пластиковые крышки. Как только получаем информацию об опасным колодце, закрываем его немедленно.

У «Гордормоста» — 2800 колодцев ливневой канализации и 2000 ливнеприемников (обычно закрытых решетками). Главный инженер предприятия Александр Сысоев отметил, что для них главная головная боль — не столько хищения имущества, сколько его недолговечность.

Газовикам в Витебске принадлежат 97 колодцев.

— Их число ежегодно сокращается: переходим к использованию оборудования, не требующего подземного техсооружения. Уже несколько лет крышки люков у нас не воруют — все они оборудованы специальными запирающимися устройствами, — рассказал представитель «Витебскоблгаза» Игорь Цыганков.

Главный инженер Витебского филиала «Белтелекома» Кирилл Минченко отметил, что у них чаще всего пропадают люки на окраинах города:

— Для профилактики краж мы стали заменять металлические люки на пластиковые, а за городом укрывать их сверху еще и бетонными плитами. Тем не менее, в прошлом году в нашем хозяйстве, насчитывающем по городу 11 899 кабельных колодцев, украли 5 крышек.

Кому и зачем нужны эти крышки? Явно не в качестве груза для солений и не спортивного диска для метания. Вес люка — 89 килограммов. Крышки сдают как лом цветных металлов. Металлический люк стоит не менее 170 рублей, но сдать его можно не более чем за 34 рубля.

— То, что их примут в официальных пунктах приема вторсырья — исключено, — объясняет главный инженер «Витебсквторчермета» Андрей Жаворонков. — Наши заготовители четко знают: определенные виды лома принимать запрещено. При подозрении, что вещь украдена, сообщаем об этом в милицию.

Можно ли нажиться на таком «бизнесе»? Осенью прошлого года пьяный 39-летний витеблянин на глазах у жильцов улицы 5-й Луговой стащил чугунную крышку люка и увез ее на тачке. Возбудили уголовное дело за грабеж. Горожанин пояснил, что похитил крышку для продажи. Мужчина получил ограничение свободы на 10 месяцев.

ЧП, связанных с падением в коллекторы, в Витебске в последние годы не зафиксировано. Но впереди — летние каникулы. А вдруг на пути у детей встретится «черная дыра» на месте технического колодца? Это серьезный повод для всех предприятий оперативно проверить свои люки.

Подсказать адреса, где есть открытые коллекторы, вы можете, позвонив по единому номеру 115.