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«К каждому колодцу сторожа не приставишь». Как в Витебске решают проблему открытых люков
25.05.2019 08:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жители витебского Билево снова подняли проблему
Открытые люки находились на незаселенной стороне улицы Генерала Ивановского. Они относятся к объектам незавершенного строительства УКСа, «Гордормоста» и одного частного предприятия, пояснил начальник отдела ЖКХ горисполкома Павел Шикшнян.
В городе — тысячи технических колодцев. Только у одного «Водоканала» — около 18 тысяч таких сооружений. Есть они и у «Гордормоста», предприятия котельных и тепловых сетей, «Белтелекома», «Витебскоблгаза», а также организации, которая эксплуатирует светофоры.
Все предприятия устанавливают люки на свои колодцы. Но, случается, крышкам кто-то «приделывает ноги». Тогда незакрытые коммуникации могут стать «ловушками» для детей, неосторожных взрослых и животных.
Все перечисленные выше предприятия следят за порядком в своем «люковом» хозяйстве. Так, главный инженер «Витебскводоканала» Владислав Самуйлов утверждает, что обходчики по графику регулярно проверяют, закрыты ли колодцы:
— Обход состоялся, оборудование было на месте. А через день или неделю крышка исчезла, ведь к каждой сторожа не приставишь! В прошлом году украли 5 крышек. У нас всегда есть запасные металлические и пластиковые крышки. Как только получаем информацию об опасным колодце, закрываем его немедленно.
У «Гордормоста» — 2800 колодцев ливневой канализации и 2000 ливнеприемников (обычно закрытых решетками). Главный инженер предприятия Александр Сысоев отметил, что для них главная головная боль — не столько хищения имущества, сколько его недолговечность.
Газовикам в Витебске принадлежат 97 колодцев.
— Их число ежегодно сокращается: переходим к использованию оборудования, не требующего подземного техсооружения. Уже несколько лет крышки люков у нас не воруют — все они оборудованы специальными запирающимися устройствами, — рассказал представитель «Витебскоблгаза» Игорь Цыганков.
Главный инженер Витебского филиала «Белтелекома» Кирилл Минченко отметил, что у них чаще всего пропадают люки на окраинах города:
— Для профилактики краж мы стали заменять металлические люки на пластиковые, а за городом укрывать их сверху еще и бетонными плитами. Тем не менее, в прошлом году в нашем хозяйстве, насчитывающем по городу 11 899 кабельных колодцев, украли 5 крышек.
Кому и зачем нужны эти крышки? Явно не в качестве груза для солений и не спортивного диска для метания. Вес люка — 89 килограммов. Крышки сдают как лом цветных металлов. Металлический люк стоит не менее 170 рублей, но сдать его можно не более чем за 34 рубля.
— То, что их примут в официальных пунктах приема вторсырья — исключено, — объясняет главный инженер «Витебсквторчермета» Андрей Жаворонков. — Наши заготовители четко знают: определенные виды лома принимать запрещено. При подозрении, что вещь украдена, сообщаем об этом в милицию.
Можно ли нажиться на таком «бизнесе»? Осенью прошлого года пьяный 39-летний витеблянин на глазах у жильцов улицы 5-й Луговой стащил чугунную крышку люка и увез ее на тачке. Возбудили уголовное дело за грабеж. Горожанин пояснил, что похитил крышку для продажи. Мужчина получил ограничение свободы на 10 месяцев.
ЧП, связанных с падением в коллекторы, в Витебске в последние годы не зафиксировано. Но впереди — летние каникулы. А вдруг на пути у детей встретится «черная дыра» на месте технического колодца? Это серьезный повод для всех предприятий оперативно проверить свои люки.
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В Витебске ЧП, связанных с падением в коллекторы, в последние годы не зафиксировано. Но впереди - летние каникулы. А вдруг на пути у детей встретится «черная дыра» на...
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