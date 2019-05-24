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Новые задержания, туи и Куропаты, «терекзит», памятники вождю и бедные футболисты - все за вчера

25.05.2019 09:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Водители, включаем фары — за езду без ближнего света с сегодняшнего дня будут штрафовать. Помните, в чем дело? А еще сегодня Минск закупил первые 300 автобусов с кондиционерами">в столичных автобусах должны включить кондиционеры — и это прекрасно, потому что уже две недели там така-а-а-а-я духота (а вот в выходные, обещают, похолодает)!.. Для тех же, кто считает не царским делом в автобусах толкаться, тоже, кстати, есть новости — к вам вернулся премиальный UberBLACK. А мы тем временем быстро напомним вам о главных событиях и подскажем лучшие тексты пятницы.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ


  • Представляете, возможно, у нас скоро будут не председатели горисполкомов, а действительно мэры!.. Знаете же, чем, кроме благозвучия, отличаются эти названия одной и той же по сути должности? Конечно, первого назначают, а второго — выбирают. Не поверите, Ермошина предложила.
  • Опять массовые задержания? Насколько нам известно, силовики взяли в оборот руководителей ряда предприятий станкостроения. Вся известная пока информация — здесь.
  • И БМЗ, говорят, остался без гендиректора — но там вроде бы силовики ни при чем, все произошло полюбовно.
  • Зато на МТЗ, тьфу-тьфу, все руководство на месте — и у нас прекрасное интервью с гендиректором завода Федором Домотенко. МТЗ ему доверили пять лет назад, и, говорит, начинал с мелочей: «Первое время резало слух, когда [работники] произносили слово „тракторА“, а не „тракторЫ“. Однажды на дирекции сказал: ребята, если не научимся правильно называть свой продукт, то грош нам цена. Потом выяснилось, что у нас все „разбираются“ в тракторах»… Прочтите, очень интересно (и неожиданно — даже есть немного об «Игре престолов»).
  • Суд вчера вынес приговор бывшему главврачу 9-й больницы Валерию Кушниренко. Медика признали виновным в получении взятки в 13 800 долларов. Помните, что он говорил в последнем слове?..
  • Госорганы взялись за учет церквей — и сейчас, чувствуем, найдут огромное количество неузаконенных строений. Хотите, расскажем, как появляются церкви без документов и что с ними будет дальше?



ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Сегодня певец Леонид Борткевич из «Песняров» отмечает 70-летний юбилей. Белорусский песняр известен не только своим творчеством, но и бурной молодостью. Борткевич был женат три раза, у него 4 сыновей. Последняя супруга Татьяна моложе музыканта на 36 лет. Поговорили с Леонидом о женщинах и любви (о Пугачевой только много говорить не хочет).
  • А как вы представляете себе жизнь не такого гламурного сельского пенсионера? Вечера у телевизора и небольшой огород? Владимиру Шляхтуну 74 года — и он арендовал местное запущенное озеро, навел порядок и организовал там платную рыбалку. Теперь он ИП и говорит, что пенсии ему хватает на хлеб, а на масло зарабатывает сам. Какой крутой пенсионер, восторг просто!
  • Сериал «Чернобыль» от HBO начали все же смотреть? Прообразом одного из персонажей сериала (его играет ирландский актер Ральф Айнесон) был генерал-майор Николай Тараканов, который руководил операцией по удалению радиоактивных элементов из особо опасных зон в Чернобыле и послужил Сейчас Тараканову 84 года, он страдает от лучевой болезни — и вот его интервью о тех трагических событиях.


  • А знаете, кто такая Надя Леже? Белоруска была представительницей авангарда — и твердой коммунисткой, участницей французского Сопротивления в годы Второй мировой. А еще — подругой советского министра культуры Екатерины Фурцевой. Именно Надя помогла привезти в СССР «Мону Лизу» и передала в Минск произведения искусства на сотни тысяч долларов… Давайте расскажем все-все — очень интересная личность и судьба.
  • Помните, на днях мы узнали, что с центральной площади Сморгони навсегда убрали памятник Ленину? Как заявили в местном райисполкоме, он «не представляет никакой архитектурной или иной ценности». А как поступить с другими памятниками вождю? Какие из них стоит снести, а какие необходимо сохранить? Давайте разберемся.
  • Абитуриенты, налетай! Если вы уже решили пойти в айти, но еще в сомнениях, какой факультет выбрать — вот вам классный справочник. В нем можно найти полный список факультетов, которые готовят специалистов для IТ-сферы, узнать, чему там научат, и, главное, где после этого можно работать.
  • В российском шоу «Голос. Дети» — новые победители. На вручение статуэток и денежных призов Микелла Абрамова не пришла.

О СПОРТЕ

Знакомьтесь — Илья Шиманович, белорусский пловец, который «рвет» дорожки брассом. Парень показал пятое время в истории плавания, причем сделал это на чемпионате мира — а ведь когда-то и слышать не хотел о брассе. Рассказать вам секрет фантастического прогресса?


  • Увы, наша Арина Соболенко проиграла вчера в полуфинале теннисного турнира в Страсбурге украинке Даяне Ястремской. Но самое интересное в том, как странно вела себя соперница по ходу матча!..
  • А здесь расскажем, что происходит на чемпионате Беларуси по футболу. Конечно, минское «Динамо» — молодцы: парням уже который месяц не платят ни зарплату, ни премиальные — а они выходят и играют. И напоминаем, что завтра в Витебске финал Кубка Беларуси (видели, что главному тренеру ФК «Витебск» обещали, если клуб возьмет Кубок Беларуси?).

Все новости пятницы, 24 мая

Кстати. Видели, что сериал «Слуга народа» с Зеленским удалили c YouTube? Давайте все объясним — и хороших вам выходных.

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Доброе утро! Водители, включаем фары - за езду без ближнего света с сегодняшнего дня будут штрафовать. Помните, в чем дело?
 
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