Новые задержания, туи и Куропаты, «терекзит», памятники вождю и бедные футболисты - все за вчера

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Доброе утро!

Водители, включаем фары — за езду без ближнего света с сегодняшнего дня будут штрафовать. Помните, в чем дело ? А еще сегодня Минск закупил первые 300 автобусов с кондиционерами">в столичных автобусах должны включить кондиционеры — и это прекрасно, потому что уже две недели там така-а-а-а-я духота (а вот в выходные, обещают, похолодает )!.. Для тех же, кто считает не царским делом в автобусах толкаться, тоже, кстати, есть новости — к вам вернулся премиальный UberBLACK . А мы тем временем быстро напомним вам о главных событиях и подскажем лучшие тексты пятницы.

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Владельцы Huawei, не беспокойтесь (или наоборот?) — за решение вашей проблемы взялся Трамп. Рассказать, что предлагает ?

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Сегодня певец Леонид Борткевич из «Песняров» отмечает 70-летний юбилей. Белорусский песняр известен не только своим творчеством, но и бурной молодостью. Борткевич был женат три раза, у него 4 сыновей. Последняя супруга Татьяна моложе музыканта на 36 лет. Поговорили с Леонидом о женщинах и любви (о Пугачевой только много говорить не хочет).

отмечает 70-летний юбилей. Белорусский песняр известен не только своим творчеством, но и бурной молодостью. Борткевич был женат три раза, у него 4 сыновей. Последняя супруга Татьяна моложе музыканта на 36 лет. (о Пугачевой только много говорить не хочет). А как вы представляете себе жизнь не такого гламурного сельского пенсионера ? Вечера у телевизора и небольшой огород? Владимиру Шляхтуну 74 года — и он арендовал местное запущенное озеро, навел порядок и организовал там платную рыбалку. Теперь он ИП и говорит, что пенсии ему хватает на хлеб, а на масло зарабатывает сам. Какой крутой пенсионер, восторг просто !

? Вечера у телевизора и небольшой огород? Владимиру Шляхтуну 74 года — и он арендовал местное запущенное озеро, навел порядок и организовал там платную рыбалку. Теперь он ИП и говорит, что пенсии ему хватает на хлеб, а на масло зарабатывает сам. ! Сериал «Чернобыль» от HBO начали все же смотреть? Прообразом одного из персонажей сериала (его играет ирландский актер Ральф Айнесон) был генерал-майор Николай Тараканов, который руководил операцией по удалению радиоактивных элементов из особо опасных зон в Чернобыле и послужил Сейчас Тараканову 84 года, он страдает от лучевой болезни — и вот его интервью о тех трагических событиях .





А знаете, кто такая Надя Леже ? Белоруска была представительницей авангарда — и твердой коммунисткой, участницей французского Сопротивления в годы Второй мировой. А еще — подругой советского министра культуры Екатерины Фурцевой. Именно Надя помогла привезти в СССР «Мону Лизу» и передала в Минск произведения искусства на сотни тысяч долларов… Давайте расскажем все-все — очень интересная личность и судьба .

? Белоруска была представительницей авангарда — и твердой коммунисткой, участницей французского Сопротивления в годы Второй мировой. А еще — подругой советского министра культуры Екатерины Фурцевой. Именно Надя помогла привезти в СССР «Мону Лизу» и передала в Минск произведения искусства на сотни тысяч долларов… Давайте расскажем все-все — . Помните, на днях мы узнали, что с центральной площади Сморгони навсегда убрали памятник Ленину? Как заявили в местном райисполкоме, он «не представляет никакой архитектурной или иной ценности». А как поступить с другими памятниками вождю ? Какие из них стоит снести, а какие необходимо сохранить? Давайте разберемся .

памятник Ленину? Как заявили в местном райисполкоме, он «не представляет никакой архитектурной или иной ценности». А как поступить с другими ? Какие из них стоит снести, а какие необходимо сохранить? . Абитуриенты, налетай ! Если вы уже решили пойти в айти, но еще в сомнениях, какой факультет выбрать — вот вам классный справочник . В нем можно найти полный список факультетов, которые готовят специалистов для IТ-сферы, узнать, чему там научат, и, главное, где после этого можно работать.

! Если вы уже решили пойти в айти, но еще в сомнениях, какой факультет выбрать — . В нем можно найти полный список факультетов, которые готовят специалистов для IТ-сферы, узнать, чему там научат, и, главное, где после этого можно работать. В российском шоу «Голос. Дети» — новые победители . На вручение статуэток и денежных призов Микелла Абрамова не пришла.

О СПОРТЕ

Знакомьтесь — Илья Шиманович, белорусский пловец, который «рвет» дорожки брассом. Парень показал пятое время в истории плавания, причем сделал это на чемпионате мира — а ведь когда-то и слышать не хотел о брассе. Рассказать вам секрет фантастического прогресса ?





Все новости пятницы, 24 мая

Кстати. Видели, что сериал «Слуга народа» с Зеленским удалили c YouTube? Давайте все объясним — и хороших вам выходных.

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