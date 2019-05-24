|
В Могилеве разрешили провести монстрацию. Участники собирают идеи для лозунгов
25.05.2019 11:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Администрация Могилева разрешила провести монстрацию 26 мая,
«Монстрация» пройдет в виде пикета с 17.00 до 18.00 на стадионе на улице Челюскинцев рядом с развлекательным комплексом «Ренессанс». Это единственное место в городе, разрешенное для проведения подобных мероприятий.
Участвовать в монстрации будет до 10 человек, и они собирают идеи с лозунгами.
— Идеальный вариант монстрации — огромная толпа людей с забавными плакатами, которые идут по центральной улице. Но у нас нет денег на милицию, потому решили провести малым, но удалым составом. Кроме того, мы выбрали формат пикета, а не демонстрации. Связано это с тем, что лучше час постоять с плакатами, чем за 10 минут пройти ту стометровку от ритуального агентства, которую власти обозначили как единственно разрешенную для шествий, — рассказал один из организаторов Александр Бураков.
По его словам, правозащитники указали в заявке, что основной целью проведения монстрации будет «выражение смешанных чувств о свободе мирных собраний в Беларуси», что дает участникам простор для творчества в изготовлении плакатов.
Правозащитники предлагают могилевчанам присылать свои идеи с лозунгами для монстрации, которые организаторы и волонтеры нанесут на плакаты и покажут во время пикета. Сделать это можно на почтовый адрес
Впервые монстрацию в Могилеве собирались провести 1 мая на этой же площадке. Однако тогда власти отказали в проведении пикета из-за футбольного турнира. Правозащитники
Затем правозащитники подали еще одну заявку на 12 мая. И горисполком разрешил провести мероприятие.
— Ответ о том, что нам разрешают провести пикет, уведомители получили 7−8 мая, в зависимости от работы почты. По закону, мы должны были заключить договоры не позднее, чем за 2 дня до проведения массового мероприятия. То есть идеальной датой было бы 9 мая, но это был выходной день, как и 8 мая. Представители руководства скорой, милиции и дорожно-мостового предприятия в этот день, очевидно, не работали, — пояснил правозащитник Александр Бураков.
Единственной датой оставалось 10 мая, но в этот день организаторы успели переговорить только с медицинской службой.
По его словам, команда подготовила еще одно уведомление о проведении монстрации, уже третье по счету, и 14 мая отнесла его в горисполком. Эту заявку снова одобрили, и теперь с милицией, коммунальниками и «скорой помощью» договоры уже подписаны, отмечают правозащитники.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это первое за 7 лет разрешенное массовое мероприятие в Могилеве гражданского или политического характера, говорят правозащитники.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)