ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

До +25°С ожидается в Беларуси 26 мая

25.05.2019 11:47 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

До +25°С ожидается в Беларуси 26 мая
Фото из архива

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 23 градусов тепла ожидается в Беларуси 26 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью по крайним восточным районам, а во второй половине дня местами по северо-западу страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в некоторых районах прогнозируется слабый туман. Ветер западный, умеренный, днем - порывистый.

Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов тепла, по юго-востоку - до 13 выше нуля, днем будет плюс 17-23 градуса.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды для вашего города

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 23 градусов тепла ожидается в Беларуси 26 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
Новости дня
Новости общества
 
Профессия должна быть по душе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
25.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика