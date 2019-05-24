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Град, размытые дороги и «уплывшие» тротуары: фото и видео пятничной непогоды в Беларуси

25.05.2019 12:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Атмосферный фронт с Балтики принес в Беларусь дожди и грозы. В пятницу многие города и местечки основательно подтопило.

В Молодечно улица Великий Гостинец превратилась в реку. «Очевидцы говорят, что местами машины были наполовину в воде. Плавали номера. Многие авто глохли», — описывает происходящее «Рэгіянальная газета».

Видео: Рэгіянальная Газета

В Новополоцке сильный ливень привел к транспортному коллапсу на дорогах.

На Воложенщине после потопа дороги превратились в грязное месиво.




А так после дождя выглядела улица Ленина в Рогачеве.




Смолевичский район засыпало градом — видео прислала в редакцию наша читательница Наталья.


Деревня Лужки, Смолевический район. Фото: ЧП Беларусь, «ВКонтакте»

Белгидромет, напомним, на вторую половину пятницы объявил по республике штормовое предупреждение из-за гроз, града и шквалистого ветра.

 
 
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Атмосферный фронт с Балтики принес в Беларусь дожди и грозы. В пятницу многие города и местечки основательно подтопило.
 
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