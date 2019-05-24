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Град, размытые дороги и «уплывшие» тротуары: фото и видео пятничной непогоды в Беларуси
25.05.2019 12:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Атмосферный фронт с Балтики принес в Беларусь дожди и грозы. В пятницу многие города и местечки основательно подтопило.
В Молодечно улица Великий Гостинец превратилась в реку. «Очевидцы говорят, что местами машины были наполовину в воде. Плавали номера. Многие авто глохли», — описывает происходящее
В Новополоцке сильный ливень привел к транспортному коллапсу на дорогах.
На Воложенщине после потопа дороги превратились в грязное месиво.
А так после дождя выглядела улица Ленина в Рогачеве.
Смолевичский район засыпало градом — видео прислала в редакцию наша читательница Наталья.
Белгидромет, напомним, на вторую половину пятницы
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Атмосферный фронт с Балтики принес в Беларусь дожди и грозы. В пятницу многие города и местечки основательно подтопило.
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