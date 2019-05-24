Профессия должна быть по душе

Источник материала: Вороновская газета





И тогда жизненное благополучие вам обеспечено. В этом уверена молодой специалист из Вороновского колледжа сельскохозяйственного производства Екатерина Францкевич.

В 2000 году семья Екатерины переехала из Казахстана в Беларусь, на малую родину бабушки — в Вороново. Одиннадцать лет девушка училась в Вороновской школе. И будучи выпускницей мечтала поступать на режиссерский факультет. Но родители были против, по их рекомендации выбрала медицину. В медколледже дальше теории дело не дошло — не смогла учиться и на последнем курсе забрала документы.

«Не работа — мечта», — так говорит о своем теперешнем занятии Екатерина, работая второй год в библиотеке Вороновского колледжа. А ведь поиски своего призвания были достаточно длительными. Некоторое время работала помощником повара в детском саду. Потом поступила в наш колледж и получила специальности — техник-электрик, водитель категории «С», автомеханик и мастер производственного обучения. За плечами не носить, как говорят. Но душа все равно была в поиске. И по счастливой случайности Екатерине предложили место библиотекаря.

— Родные чертоги покидать не хотела и потому, что уже была замужем, обосновались с супругом в Вороново. А тут такое предложение! Я читаю запоем, поэтому и сомнения не было — это точно мое, — эмоционально рассказывает девушка. — Хотя, признаюсь, на работе читать некогда. Но возможность пролистнуть любимые произведения, проанонсировать ребятам интересные экземпляры, подобрать необходимую справочную литературу, да и просто пообщаться с читающими девушками и юношами — большое удовольствие. Надо сказать, что книги сейчас обретают новую волну популярности. Это отмечаю, когда захожу в книжные магазины в Гродно, Минске. Некоторые молодые люди просто охотятся за новыми изданиями.







Относительно недавно Екатерина нашла для себя еще одну отдушину — ручное ткачество. Яркие, с вычурными узорами полотна лишь напоминают ткань. Сделаны они из бисера. Каждая бисеринка, словно стежок, в умелых руках искусной мастерицы рисует особенный орнамент. Кстати, в выборе рисунка для оберега (гайтана) нужно быть очень аккуратным, предостерегает девушка. Каждый элемент имеет свое значение, свой код. К жизненным событиям, например, к рождению ребенка, замужеству, создаются разные узоры. Помимо гайтанов, рукодельница ткет и просто украшения — hand made нынче в моде. Эксклюзивные браслеты, ожерелья, колье, серьги, галстуки с удовольствием и гордостью носят родные, близкие, подруги и, конечно, сама Екатерина. С некоторых пор этими произведениями искусства можно полюбоваться и на выставках в районе. Зарабатывать на творчестве девушка не пробовала — сложно будет определиться с ценой. Ведь, не считая кропотливого труда, материалы для изделий стоят недешево. Но зато подарки получаются отменные и дорогие.

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.