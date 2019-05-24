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В Центральном районе уберут с фасадов домов более 100 кондиционеров и спутниковых антенн

25.05.2019 13:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На следующей неделе в Центральном районе Минска начнут массово демонтировать кондиционеры и спутниковые антенны с фасадов зданий, расположенных на центральных улицах и площадях, сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.


Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Он уточнил, что речь идет об оборудовании, которое размещено незаконно. Это ржавые приборы, уродующие облик города, а также те, которые установлены на фасадах зданий центральных улиц, где это недопустимо.

О том, что размещение кондиционеров и спутниковых антенн на фасадах упорядочат, городские власти говорили еще в начале весны. Эту работу решили усилить, чтобы город стал краше.

— Мы уточнили список улиц, где запрещено устанавливать кондиционеры на фасадах. Его можно найти на сайте администрации района. В основном это центральная часть города, дома, относящиеся к историко-культурным ценностям. С начала весны в районе уже демонтировано более 100 кондиционеров. С владельцами этого оборудования проводились беседы, в результате около 100 единиц они убрали самостоятельно. Людям предлагали альтернативу, например, перенести кондиционеры на крыши или в приямки (слуховые окна в подвалы, где кондиционеры будут не видны). Но все дома разные, единого решения для всех не существует, поэтому постарались подойти к каждому случаю индивидуально. Юридическим лицам рассказывали о возможности задекорировать кондиционеры, предлагали архитектурные решения, например, на проспекте Победителей, — рассказал заместитель главы администрации Центрального района Вадим Передня.

Он добавил, что на следующей неделе оборудование начнут демонтировать у тех собственников, которые не убрали или не привели его в порядок самостоятельно. Затем им выставят счет за эти работы. Но привести свои кондиционеры и спутниковые тарелки в соответствие с законодательством люди могут и самостоятельно, не дожидаясь, когда за них это сделают работники жилищных организаций.

 
Теги: Минск
 
 
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На следующей неделе оборудование начнут демонтировать у тех собственников, которые не убрали или не привели его в порядок самостоятельно. Затем им выставят счет...
 
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