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В Центральном районе уберут с фасадов домов более 100 кондиционеров и спутниковых антенн
25.05.2019 13:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На следующей неделе в Центральном районе Минска начнут массово демонтировать кондиционеры и спутниковые антенны с фасадов зданий, расположенных на центральных улицах и площадях, сообщил корреспонденту
Он уточнил, что речь идет об оборудовании, которое размещено незаконно. Это ржавые приборы, уродующие облик города, а также те, которые установлены на фасадах зданий центральных улиц, где это недопустимо.
О том, что размещение кондиционеров и спутниковых антенн на фасадах упорядочат, городские власти говорили еще в начале весны. Эту работу решили усилить, чтобы город стал краше.
— Мы уточнили список улиц, где запрещено устанавливать кондиционеры на фасадах. Его можно найти на сайте администрации района. В основном это центральная часть города, дома, относящиеся к историко-культурным ценностям. С начала весны в районе уже
Он добавил, что на следующей неделе оборудование начнут демонтировать у тех собственников, которые не убрали или не привели его в порядок самостоятельно. Затем им выставят счет за эти работы. Но привести свои кондиционеры и спутниковые тарелки в соответствие с законодательством люди могут и самостоятельно, не дожидаясь, когда за них это сделают работники жилищных организаций.
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На следующей неделе оборудование начнут демонтировать у тех собственников, которые не убрали или не привели его в порядок самостоятельно. Затем им выставят счет...
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