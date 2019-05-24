Последние звонки в школах Глусского района прозвенят 30 мая

Источник материала: Радзiма

Последние звонки в школах района прозвенят 30 мая. И хотя номинально последним днем 2018/2019 учебного года считается 31 мая, но учиться в этот день уже никто не будет. У девяти- и одиннадцатиклассников начнутся консультации по учебным предметам перед экзаменами. Остальные ученики отправятся в походы, на экскурсии, будут участвовать в спортивных состязаниях или культурно-развлекательных мероприятиях, а потом у них — каникулы!

Выпускные экзамены в этом году пройдут с 1 по 8 июня, испытания по учебным предметам, которые проводятся в письменной форме, начинаются в 9 часов. Девятиклассники сдают три экзамена: они пишут диктанты по белорусскому и русскому языкам и контрольную по математике. Выпускники 11-х классов пишут изложение по белорусскому или русскому языку (на выбор), контрольную по математике, устно сдают иностранный язык и историю Беларуси.

Этот учебный год в Глусском районе заканчивают 1402 ученика, в том числе 136 девятиклассников и 107 одиннадцатиклассников. Выпускной вечер намечен на 8 июня.