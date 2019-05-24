В Гродненской области назвали лучшую семью года

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В Гродно прошел областной этап республиканского конкурса «Семья года». Он проводится раз в два года с целью пропаганды семейных ценностей и подтверждения престижа материнства в соответствии с подпрограммой «Семья и детство» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016—2020 годы. Зародился конкурс именно на Гродненщине в 2006 году и назывался «Лучшая многодетная семья года». С 2012-го он стал республиканским, несколько изменив свое название.





В соревновании приняли участие 19 семей — победителей аналогичных районных этапов. Они определяли лучших в двух номинациях — «Родовод» и презентации социального проекта «Моя семья — моя страна». Среди участников несколько семей из сельской местности.

Например, семья Карчевских из Островецкого района проживает в агрогородке Ворняны. Папа — водитель на местном сельхозпредприятии, мама Виолетта Владимировна работает учителем в Ворнянских яслях-саду — средней школе. Они участники различных районных концертов и соревнований: конкурса семейных коллективов, посвященного 500-летию Островца, «Папа, мама, я — спортивная семья», туристического слета. Портрет Виталия Владиславовича как одного из лучших работников находится на доске почета хозяйства. Старший сын Егор — воспитанник Детской школы искусств, неоднократный победитель республиканского турнира по бальным танцам, победитель международной олимпиады «Наланда». Дочь Дарина заняла первое место на научной конференции дошкольников «Я — исследователь». Она также учится в Детской школе искусств на отделении «народное пение».













Открывая конкурс, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома Анатолий Зимновода отметил, что главное богатство человека — крепкая и счастливая семья, здоровые дети и внуки. Семья была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и преемственности поколений. Сегодня на Гродненщине более 13 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются 42 тысячи детей, в том числе 494 — с пятью и более несовершеннолетними детьми.













Каждая семья-конкурсант представила на суд жюри и зрителей выставку собственных изделий и увлечений: фотографии, рисунки, изделия, изготовленные крючком, из лозы, вышитые картины, кулинарные шедевры. В номинации «Родовод» каждый из участников постарался в оригинальной форме рассказать о своей семье, ее истоках. Связь с обществом и страной прослеживалась в номинации «Моя семья — моя страна». В этом году ее тематика посвящена 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и аналогичной дате образования Гродненской области.





Победителем соревнования стала семья Качура из Лидского района. Она представит Гродненскую область в финале республиканского конкурса, который состоится в октябре этого года. Второе место по количеству набранных баллов заняли представители Ленинского района Гродно — семья Кравченко, третье — Щучинского — Гайдукевичей.