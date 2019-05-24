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В Гродненской области назвали лучшую семью года

25.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Гродно прошел областной этап республиканского конкурса «Семья года». Он проводится раз в два года с целью пропаганды семейных ценностей и подтверждения престижа материнства в соответствии с подпрограммой «Семья и детство» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016—2020 годы. Зародился конкурс именно на Гродненщине в 2006 году и назывался «Лучшая многодетная семья года». С 2012-го он стал республиканским, несколько изменив свое название.

В Гродненской области назвали лучшую семью года

В соревновании приняли участие 19 семей — победителей аналогичных районных этапов. Они определяли лучших в двух номинациях  «Родовод» и презентации социального проекта «Моя семья  моя страна». Среди участников несколько семей из сельской местности.

Например, семья Карчевских из Островецкого района проживает в агрогородке Ворняны. Папа  водитель на местном сельхозпредприятии, мама Виолетта Владимировна работает учителем в Ворнянских яслях-саду — средней школе. Они участники различных районных концертов и соревнований: конкурса семейных коллективов, посвященного 500-летию Островца, «Папа, мама, я  спортивная семья», туристического слета. Портрет Виталия Владиславовича как одного из лучших работников находится на доске почета хозяйства. Старший сын Егор  воспитанник Детской школы искусств, неоднократный победитель республиканского турнира по бальным танцам, победитель международной олимпиады «Наланда». Дочь Дарина заняла первое место на научной конференции дошкольников «Я — исследователь». Она также учится в Детской школе искусств на отделении «народное пение».

В Гродненской области назвали лучшую семью года

В Гродненской области назвали лучшую семью года

В Гродненской области назвали лучшую семью года

Открывая конкурс, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома Анатолий Зимновода отметил, что главное богатство человека — крепкая и счастливая семья, здоровые дети и внуки. Семья была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и преемственности поколений. Сегодня на Гродненщине более 13 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются 42 тысячи детей, в том числе 494  с пятью и более несовершеннолетними детьми.

В Гродненской области назвали лучшую семью года

В Гродненской области назвали лучшую семью года

В Гродненской области назвали лучшую семью года

Каждая семья-конкурсант представила на суд жюри и зрителей выставку собственных изделий и увлечений: фотографии, рисунки, изделия, изготовленные крючком, из лозы, вышитые картины, кулинарные шедевры. В номинации «Родовод» каждый из участников постарался в оригинальной форме рассказать о своей семье, ее истоках. Связь с обществом и страной прослеживалась в номинации «Моя семья — моя страна». В этом году ее тематика посвящена 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и аналогичной дате образования Гродненской области.

В Гродненской области назвали лучшую семью года

Победителем соревнования стала семья Качура из Лидского района. Она представит Гродненскую область в финале республиканского конкурса, который состоится в октябре этого года. Второе место по количеству набранных баллов заняли представители Ленинского района Гродно — семья Кравченко, третье — Щучинского — Гайдукевичей.

Источник: sb.by (текст и фото: Геннадий ГИЛЬ)

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно прошел областной этап республиканского конкурса «Семья года». Он проводится раз в два года с целью пропаганды семейных ценностей
 
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