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«Внимание – дети!»

26.05.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

В преддверии летних каникул Госавтоинспекция проводит с 25 мая по 5 июня СКМ «Внимание – дети!». Мероприятия направлены на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, привитие юным участникам навыков безопасного поведения на дорогах, привлечение внимания водителей, родителей и педагогов к проблеме детского травматизма.

«Внимание – дети!»

Накануне каникул работники ОГАИ Чашникского РОВД организовывают выступления в школах, где напоминают ребятам правила поведения на дорогах. Под особым контролем проезжие части вблизи учреждений образования, соблюдение водителями ПДД, правила перевозки детей-пассажиров.

Не лишне напомнить, что за невыполнение требования предусмотрен штраф до 2 базовых величин.

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В данный период автомобили в светлое время суток должны двигаться с включенным ближним светом фар. 

Наталья СТУКАЛОВА.

 
 
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В преддверии летних каникул Госавтоинспекция проводит с 25 мая по 5 июня СКМ «Внимание – дети!». Мероприятия направлены на профилактику
 
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