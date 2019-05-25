Район на район. «Чижовка, я люблю тебя». Французские нотки минского микрорайона

Источник материала: Tut.by

«Чижовка, я люблю тебя!» — пишет Анастасия Пучек. Это не район Парижа, но местная жительница отчетливо видит в Чижовке французские нотки.



Фото: Анастасия Пучек, для конкурса «Район на район»

Чем Уручье лучше Юго-Запада, а Чижовка — лучше Малиновки? Или наоборот? Почему, если жить в Минске, то именно в Лошице? Минчане в конкурсе «Район на район» признаются в любви тому уголку столицы, в котором живут. Мы принимали истории до 9 утра 22 апреля. Лучшие публикуем, победителя выберем с помощью открытого голосования в рубрике «Минск» — с 27 по 28 мая 2019 года. Подробно правила конкурса читайте тут .

Чижовка, я люблю тебя! Просыпаюсь под крик чаек, доносящийся из открытого окна, и вдыхаю приятный чуть влажный и прохладный воздух раннего весеннего утра. Не спеша завтракаю, любуясь со своего восьмого этажа просыпающимся городом и ласковым мартовским солнцем, поднимающимся как будто над Шабанами.

Пока закрываю квартиру, спускаюсь в лифте во двор, успеваю поздороваться и перекинуться парой слов со знакомыми соседями. На скамейке уже сидит любимая всем нашим подъездом бабушка Таня. Невозможно пройти мимо, не пожелав ей хорошего дня, и услышать в ответ добрые слова.





Выхожу во двор, просторный и чистый, еще на заре убранный такой приятной женщиной-дворником, которая тоже живет в нашем подъезде и, разумеется, всё про всех знает. Люблю с ней поболтать иногда, но сегодня утром я просто вышла из дома на прогулку и за свежим хлебом.

Иду гулять пешком. Мимо городского зоопарка, мимо недавно открывшейся экологической тропы, по широким улицам, которые скоро зазеленеют, зацветут и заблагоухают акацией и липой.





Иду по чуть холмистой улице Уборевича, которая напоминает мне немножко Монмартр. Миную небольшой мост через Свислочь, уж очень напоминающий мне парижский канал Сен-Мартен, у которого собираются любители пикников на пленэре. Иду в свой любимый супермаркет, где всегда можно купить свежий, еще теплый багет «Минский» и круассан с вареной сгущенкой на десерт.

И с багетом под мышкой продолжаю прогулку. По просторным и тихим, несмотря на близость кольцевой дороги, чижовским улицам, где возле каждого дома есть аккуратная клумба, место для машины и детской площадки. А как хороши маленькие частные дома, многие из которых остались еще от бывшей на месте нынешнего района одноименной деревни!















С кольцевой дороги, которая огибает район, хорошо видна большая городская свалка, но она очень напоминает горы, особенно в туманных сумерках. И если смотреть на нее из окна "МакДональдса", можно вообразить, что находишься вовсе не в Чижовке, а где-нибудь в Куршевеле.

Но, пожалуй, самое главное, за что можно с первого взгляда влюбиться в район, это большой парк имени 900-летия Минска — с велодорожками, парком аттракционов, площадками для воркаута, симпатичными беседками и шикарным видом на Чижовское водохранилище и соседнюю Серебрянку.

Я, как и многие местные жители, летом люблю устроиться в парке на пикник с купленным багетом или с шаурмой из местного кафе. А в ясную погоду на берегу водохранилища можно смотреть чудесные закаты, наблюдая, как солнце прячется где-то за Лошицей.