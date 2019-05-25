ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Район на район. «Чижовка, я люблю тебя». Французские нотки минского микрорайона

26.05.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Чижовка, я люблю тебя!» — пишет Анастасия Пучек. Это не район Парижа, но местная жительница отчетливо видит в Чижовке французские нотки.


Фото: Анастасия Пучек, для конкурса «Район на район»

Чем Уручье лучше Юго-Запада, а Чижовка — лучше Малиновки? Или наоборот? Почему, если жить в Минске, то именно в Лошице? Минчане в конкурсе «Район на район» признаются в любви тому уголку столицы, в котором живут.

Мы принимали истории до 9 утра 22 апреля. Лучшие публикуем, победителя выберем с помощью открытого голосования в рубрике «Минск» — с 27 по 28 мая 2019 года. Подробно правила конкурса читайте тут.

Чижовка, я люблю тебя! Просыпаюсь под крик чаек, доносящийся из открытого окна, и вдыхаю приятный чуть влажный и прохладный воздух раннего весеннего утра. Не спеша завтракаю, любуясь со своего восьмого этажа просыпающимся городом и ласковым мартовским солнцем, поднимающимся как будто над Шабанами.

Пока закрываю квартиру, спускаюсь в лифте во двор, успеваю поздороваться и перекинуться парой слов со знакомыми соседями. На скамейке уже сидит любимая всем нашим подъездом бабушка Таня. Невозможно пройти мимо, не пожелав ей хорошего дня, и услышать в ответ добрые слова.


Выхожу во двор, просторный и чистый, еще на заре убранный такой приятной женщиной-дворником, которая тоже живет в нашем подъезде и, разумеется, всё про всех знает. Люблю с ней поболтать иногда, но сегодня утром я просто вышла из дома на прогулку и за свежим хлебом.

Иду гулять пешком. Мимо городского зоопарка, мимо недавно открывшейся экологической тропы, по широким улицам, которые скоро зазеленеют, зацветут и заблагоухают акацией и липой.


Иду по чуть холмистой улице Уборевича, которая напоминает мне немножко Монмартр. Миную небольшой мост через Свислочь, уж очень напоминающий мне парижский канал Сен-Мартен, у которого собираются любители пикников на пленэре. Иду в свой любимый супермаркет, где всегда можно купить свежий, еще теплый багет «Минский» и круассан с вареной сгущенкой на десерт.

И с багетом под мышкой продолжаю прогулку. По просторным и тихим, несмотря на близость кольцевой дороги, чижовским улицам, где возле каждого дома есть аккуратная клумба, место для машины и детской площадки. А как хороши маленькие частные дома, многие из которых остались еще от бывшей на месте нынешнего района одноименной деревни!







С кольцевой дороги, которая огибает район, хорошо видна большая городская свалка, но она очень напоминает горы, особенно в туманных сумерках. И если смотреть на нее из окна "МакДональдса", можно вообразить, что находишься вовсе не в Чижовке, а где-нибудь в Куршевеле.

Но, пожалуй, самое главное, за что можно с первого взгляда влюбиться в район, это большой парк имени 900-летия Минска — с велодорожками, парком аттракционов, площадками для воркаута, симпатичными беседками и шикарным видом на Чижовское водохранилище и соседнюю Серебрянку.

Я, как и многие местные жители, летом люблю устроиться в парке на пикник с купленным багетом или с шаурмой из местного кафе. А в ясную погоду на берегу водохранилища можно смотреть чудесные закаты, наблюдая, как солнце прячется где-то за Лошицей.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 92
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это не район Парижа, но местная жительница отчетливо видит в Чижовке французские нотки
 
Новости дня
Новости общества
 
«Внимание – дети!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика