В Орше прошла сухая гроза

Источник материала: Tut.by

Региональные ресурсы продолжают сообщать подробности пятничной непогоды , когда атмосферный фронт принес в Беларусь дожди. Оршанский портал orsha.eu пишет , что 24 мая в их городе наблюдали редкое природное явление — сухую грозу.

Над западной частью Орши гремел гром и сверкала молния, но не было ни капли дождя, в городе было достаточно жарко — так описывает сухую грозу местный портал. Затем небольшой дождь все же прошел.

Сухая гроза — метеорологическое явление, при котором гроза наблюдается без осадков или при минимальном их количестве. Возникает при высокой температуре и низкой относительной влажности воздуха. Осадки при этом не успевают достичь поверхности земли, испаряясь в атмосфере. Молнии в таких условиях часто становятся причиной крупных пожаров.