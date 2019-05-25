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В Орше прошла сухая гроза

26.05.2019 08:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Региональные ресурсы продолжают сообщать подробности пятничной непогоды, когда атмосферный фронт принес в Беларусь дожди. Оршанский портал orsha.eu пишет, что 24 мая в их городе наблюдали редкое природное явление — сухую грозу.

Над западной частью Орши гремел гром и сверкала молния, но не было ни капли дождя, в городе было достаточно жарко — так описывает сухую грозу местный портал. Затем небольшой дождь все же прошел.

Сухая гроза — метеорологическое явление, при котором гроза наблюдается без осадков или при минимальном их количестве. Возникает при высокой температуре и низкой относительной влажности воздуха. Осадки при этом не успевают достичь поверхности земли, испаряясь в атмосфере. Молнии в таких условиях часто становятся причиной крупных пожаров.

 
 
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Над западной частью Орши гремел гром и сверкала молния, но не было ни капли дождя.
 
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