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Передвижные кадки и миллион цветов. Как в этом сезоне украшают Витебск

26.05.2019 08:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Зеленхоз» собирается посадить в Витебске более миллиона ярких цветов — цинерарии, тагетесы, гацании, петунии, агератум и т.д. А еще на улицах появятся передвижные кадки с цветами, пишут «Витебские вести».

В эти дни озеленители завершают оформление клумб на площадях Победы и Свободы. Ежедневно 45 работников высаживают около 20 тысяч цветущих растений.

Рассаду «Зеленхоз» вырастил свою (в прежние годы ее привозили из Минска), и это значительно удешевляет работы, отметила заместитель директора предприятия Валентина Шендюкова.

За эту весну в Витебске появилось более 11 тысяч деревьев и более тысячи кустарников. Для сравнения: столько насаждений посадили в городе за целый 2018 год.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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«Зеленхоз» собирается посадить в Витебске более миллиона ярких цветов - цинерарии, тагетесы, гацании, петунии, агератум и т.д. А еще на улицах появятся передвижные...
 
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