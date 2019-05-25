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Передвижные кадки и миллион цветов. Как в этом сезоне украшают Витебск
26.05.2019 08:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Зеленхоз» собирается посадить в Витебске более миллиона ярких цветов — цинерарии, тагетесы, гацании, петунии, агератум и т.д. А еще на улицах появятся передвижные кадки с цветами,
В эти дни озеленители завершают оформление клумб на площадях Победы и Свободы. Ежедневно 45 работников высаживают около 20 тысяч цветущих растений.
Рассаду «Зеленхоз» вырастил свою (в прежние годы ее привозили из Минска), и это значительно удешевляет работы, отметила заместитель директора предприятия Валентина Шендюкова.
За эту весну в Витебске появилось более 11 тысяч деревьев и более тысячи кустарников. Для сравнения: столько насаждений посадили в городе за целый 2018 год.
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«Зеленхоз» собирается посадить в Витебске более миллиона ярких цветов - цинерарии, тагетесы, гацании, петунии, агератум и т.д. А еще на улицах появятся передвижные...
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