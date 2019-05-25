Госконтроль признал недостаточной работу по привлечению туристов в Брестской и Гродненской областях

Источник материала: Полесская правда

23 мая 2019 года состоялось совместное заседание коллегий Комитетов государственного контроля Брестской и Гродненской областей.



Заместитель начальника управления координации контрольной деятельности и организационной работы Комитета Дмитрий Бархатов рассказал корреспонденту pinsknews.by о том, что на заседании были рассмотрены результаты проведенных в данных регионах мониторингов по вопросам развития туристической привлекательности, а также придорожной инфраструктуры. Участники также обсудили вопросы состояния и динамики развития сферы туристических услуг, эффективности реализации мероприятий Государственной программы «Беларусь гостеприимная» на 2016-2020 годы, а также выполнения поручений Главы государства по вопросам развития туристической отрасли.

Согласно статистическим данным, объем экспорта туристических услуг без учета экспорта организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, в 2018 году в Брестской и Гродненской областях составил, соответственно, 14,9 млн. долларов США и 14,0 млн. долларов США или 111,2% и 116,4% к уровню 2017 года (2017 год – 13,4 млн. долларов США и 12,3 млн. долларов США).

Количество принятых туристов в Брестской и Гродненской областях в 2018 году составило 546 тыс. чел. и 588 тыс. чел., соответственно (в 2017 году – 488 тыс. чел. и 313 тыс. чел.), в том числе иностранцев в 2018 году – 281 тыс. чел. и 196 тыс. чел. (в 2017 году – 242 тыс. чел. и 102 тыс. чел.).

В 2017 году численность «безвизовых» иностранных туристов, посетивших Брестскую и Гродненскую области, составила 4,4 тыс. чел. и 51 тыс. чел., соответственно, в 2018 году – 18,4 тыс. чел и 97 тыс. чел.

Наряду с положительной динамикой развития туристической сферы в Брестской и Гродненской областях по росту количества принимаемых туристов из-за пределов Республики Беларусь и объема поступившей выручки, не принимаются со стороны местных исполнительных и распорядительных органов, руководителей организаций в полном объеме меры по развитию туристической привлекательности и придорожной инфраструктуры, по комплектованию организаций кадрами со знанием иностранных языков, использованию всего имеющегося потенциала культурного и природного наследия, наличию информации на иностранных языках, обеспечению туристов жильем, предоставлению качественных услуг проживания, содержанию автодорог, придорожной торговой сети, объектов историко-культурного наследия и АЗС.

Проведенные контрольно-аналитические мероприятия вскрыли ряд существенных, а в ряде случаев и системных негативных тенденций и проблем, в том числе касающихся как структуры экспорта туристических услуг, так и незначительных темпах диверсификации таких услуг, низкой и нерасположенной к росту в течение ряда последних лет средней продолжительности пребывания иностранных туристов, неконкурентной стоимости предлагаемого туристического продукта.

Кроме того, по причине ненадлежащей инфраструктуры и недостаточной работы по продвижению туристического продукта, неразвитого комплекса услуг в ряде случаев не используется весь потенциал предоставляемого иностранным туристам охотничьего и агроэкотуризма, не уделяется должного внимания и развитию одного из перспективных направлений – промышленного туризма.

По-прежнему, остается нерешенным вопрос получения полной картины развития туристической отрасли с помощью имеющихся статистических индикаторов для оценки сферы туризма, в том числе туристических потоков.

Не в полной мере используются возможности, способные оказать положительное влияние на развитие туризма, это касается и формирования региональных туристических кластеров, и возможностей трансграничного сотрудничества для развития туристической привлекательности.

Актуальными вопросами в развитии туризма в Брестской и Гродненской областях остается укомплектованность профессиональными кадрами, в том числе со знанием иностранных языков.

На заседании выработаны конкретные предложения по исправлению выявленных нарушений и недостатков, устранению негативных факторов, способствующих необоснованному и неэффективному использованию бюджетных средств, принятию мер по повышению эффективности работы исполнительной власти и организаций в части развития туристической привлекательности регионов Брестской и Гродненской областей.