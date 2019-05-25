ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госконтроль признал недостаточной работу по привлечению туристов в Брестской и Гродненской областях

26.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

23 мая 2019 года состоялось совместное заседание коллегий Комитетов государственного контроля Брестской и Гродненской областей.

Госконтроль признал недостаточной работу по привлечению туристов в Брестской и Гродненской областях
Заместитель начальника управления координации контрольной деятельности и организационной работы Комитета Дмитрий Бархатов рассказал корреспонденту pinsknews.by о том, что на заседании были рассмотрены результаты проведенных в данных регионах мониторингов по вопросам развития туристической привлекательности, а также придорожной инфраструктуры. Участники также обсудили вопросы состояния и динамики развития сферы туристических услуг, эффективности реализации мероприятий Государственной программы «Беларусь гостеприимная» на 2016-2020 годы, а также выполнения поручений Главы государства по вопросам развития туристической отрасли.

Согласно статистическим данным, объем экспорта туристических услуг без учета экспорта организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, в 2018 году в Брестской и Гродненской областях составил, соответственно, 14,9 млн. долларов США и 14,0 млн. долларов США или 111,2% и 116,4% к уровню 2017 года (2017 год – 13,4 млн. долларов США и 12,3 млн. долларов США).

Количество принятых туристов в Брестской и Гродненской областях в 2018 году составило 546 тыс. чел. и 588 тыс. чел., соответственно (в 2017 году – 488 тыс. чел. и 313 тыс. чел.), в том числе иностранцев в 2018 году – 281 тыс. чел. и 196 тыс. чел. (в 2017 году – 242 тыс. чел. и 102 тыс. чел.).

В 2017 году численность «безвизовых» иностранных туристов, посетивших Брестскую и Гродненскую области, составила 4,4 тыс. чел. и 51 тыс. чел., соответственно, в 2018 году – 18,4 тыс. чел и 97 тыс. чел.

Наряду с положительной динамикой развития туристической сферы в Брестской и Гродненской областях по росту количества принимаемых туристов из-за пределов Республики Беларусь и объема поступившей выручки, не принимаются со стороны местных исполнительных и распорядительных органов, руководителей организаций в полном объеме меры по развитию туристической привлекательности и придорожной инфраструктуры, по комплектованию организаций кадрами со знанием иностранных языков, использованию всего имеющегося потенциала культурного и природного наследия, наличию информации на иностранных языках, обеспечению туристов жильем, предоставлению качественных услуг проживания, содержанию автодорог, придорожной торговой сети, объектов историко-культурного наследия и АЗС.

Проведенные контрольно-аналитические мероприятия вскрыли ряд существенных, а в ряде случаев и системных негативных тенденций и проблем, в том числе касающихся как структуры экспорта туристических услуг, так и незначительных темпах диверсификации таких услуг, низкой и нерасположенной к росту в течение ряда последних лет средней продолжительности пребывания иностранных туристов, неконкурентной стоимости предлагаемого туристического продукта.

Кроме того, по причине ненадлежащей инфраструктуры и недостаточной работы по продвижению туристического продукта, неразвитого комплекса услуг в ряде случаев не используется весь потенциал предоставляемого иностранным туристам охотничьего и агроэкотуризма, не уделяется должного внимания и развитию одного из перспективных направлений – промышленного туризма.

По-прежнему, остается нерешенным вопрос получения полной картины развития туристической отрасли с помощью имеющихся статистических индикаторов для оценки сферы туризма, в том числе туристических потоков.

Не в полной мере используются возможности, способные оказать положительное влияние на развитие туризма, это касается и формирования региональных туристических кластеров, и возможностей трансграничного сотрудничества для развития туристической привлекательности.

Актуальными вопросами в развитии туризма в Брестской и Гродненской областях остается укомплектованность профессиональными кадрами, в том числе со знанием иностранных языков.

На заседании выработаны конкретные предложения по исправлению выявленных нарушений и недостатков, устранению негативных факторов, способствующих необоснованному и неэффективному использованию бюджетных средств, принятию мер по повышению эффективности работы исполнительной власти и организаций в части развития туристической привлекательности регионов Брестской и Гродненской областей.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Розничные цены на автомобильное топливо с 26 мая увеличиваются на 1 копейку
Семья Антоновских из Логишина представляла Пинский район в областном конкурсе многодетных семей »
Новости дня
Новости общества
 
В Орше прошла сухая гроза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика