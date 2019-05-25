Источник материала: Газета Авангард

Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома о назначении пенсий работникам сельхозотрасли.





Пенсии трактористам-машинистам, занятым в производстве сельскохозяйственной продукции в колхозах, совхозах и других предприятиях сельского хозяйства.

В соответствии со ст.12 (пункт «д») Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» право на пенсию по возрасту в связи с особыми условиями труда, независимо от места последней работы, предоставлено трактористам-машинистам, непосредственно занятым в производстве сельскохозяйственной продукции в колхозах, совхозах и других предприятиях сельского хозяйства: мужчинам – со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет и при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 20 лет на указанной работе.

К трактористам-машинистам, непосредственно занятым в производстве сельхозпродукции, относятся работники, которые оформлены на работу в качестве тракториста-машиниста, имеют соответствующее удостоверение, выполняют работы согласно характеристике профессии тракториста-машиниста сельхозпроизводства и которые в течение полного сезона выполняют работы в растениеводстве и животноводстве. К предприятиям сельского хозяйства могут относиться крестьянские (фермерские) хозяйства, в объеме производства которых сельхозпродукция составляет наибольший удельный вес.

Пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда при соблюдении условий, предусмотренных законодательством, назначаются трактористам-машинистам, не имеющим права на досрочную профессиональную пенсию.

С 1 января 2009 года действует Закон «О профессиональном пенсионном страховании». При соблюдении установленных критериев оценки условий труда право на досрочную профессиональную пенсию на 5 лет раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста имеют мужчины, работающие трактористами-машинистами сельхозпроизводства, непосредственно занятые в производстве сельхозпродукции, при профессиональном стаже не менее 20 лет и стаже работы не менее 25 лет. Право на досрочную профпенсию трактористы-машинисты приобретают при наличии не менее половины требуемого профстажа, сформированного с 1 января 2009 года (10 лет). Профессиональный стаж засчитывается при условии уплаты работодателем взносов на профессиональное пенсионное страхование.

Таким образом, при наличии у тракториста-машиниста после 1 января 2009 года профстажа 10 лет и более право на трудовую пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда, согласно пункту «д» ст. 12 Закона «О пенсионном обеспечении», отсутствует. Однако приобретается право на досрочную профпенсию (Закон «О профессиональном пенсионном страховании»).

Например, Лучков В.И.,10.01.1963 г.р.,имеет стаж работы в качестве тракториста-машиниста 22 года 6 месяцев. Из них специальный стаж по 31.12.2008 составляет 12 лет 4 месяца, профессиональный стаж с 01.01.2009 – 10 лет 2 месяца. При достижении 10 июля 2019 г. возраста 56 лет 6 месяцев (в 2019 общеустановленный пенсионный возраст для мужчин – 61 год 6 месяцев) Лучков В.И. обращается за назначением досрочной пенсии по возрасту. Так как его профстаж после 1 января 2009 составляет половину требуемого – 10 лет (10 лет 2 месяца), то он имеет право на досрочную профпенсию (Закон «О профессиональном пенсионном страховании»), которую назначают органы Фонда соцзащиты населения. Оснований для назначения управлением по труду, занятости и соцзащите трудовой пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда, согласно пункту «д» ст. 12 Закона «О пенсионном обеспечении», не имеется.

Пенсии дояркам (операторам машинного доения), телятницам, свинарям-операторам в колхозах, совхозах и других предприятиях сельского хозяйства.

Согласно ст. 12 (пункт «е») Закона «О пенсионном обеспечении», право на пенсию по возрасту в связи с особыми условиями труда, независимо от места последней работы, предоставлено женщинам, работающим доярками (операторами машинного доения), телятницами, свинарями-операторами в колхозах, совхозах, других предприятиях сельского хозяйства, – со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет и при стаже указанной работы не менее 20 лет при условии выполнения установленных норм обслуживания.

Пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда при соблюдении условий, предусмотренных законодательством, назначаются дояркам (операторам машинного доения), телятницам, свинарям-операторам, не имеющим права на досрочную профпенсию.

При соблюдении установленных критериев оценки условий труда право на досрочную профессиональную пенсию на 5 лет раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста имеют женщины, работающие животноводами (операторами животноводческих комплексов и механизированных ферм) и свиноводами (операторами свиноводческих комплексов и механизированных ферм), выполняющие определенные виды работ (по перечню), а также работающие доярками (операторами машинного доения), при профессиональном стаже не менее 20 лет – раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет.

Право на досрочную профессиональную пенсию животноводы, свиноводы, доярки, приобретают при наличии не менее половины требуемого профстажа, сформированного с 1 января 2009 года (10 лет) (профстаж засчитывается при условии уплаты работодателем взносов на профессиональное пенсионное страхование).

Таким образом, при наличии у доярки (оператора машинного доения), телятницы, свинаря-оператора после 1 января 2009 года профессионального стажа 10 лет и более право на трудовую пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда в соответствии с пунктом «е» ст. 12 Закона «О пенсионном обеспечении» отсутствует, но приобретается право на досрочную профессиональную пенсию (Закон «О профессиональном пенсионном страховании»).

Например, Малахова М.П., 20.02.1968 г.р., имеет стаж работы в качестве оператора машинного доения 25 лет. Из них специальный стаж по 31.12.2008 составляет 15 лет, профстаж с 01.01.2009 – 10 лет. При достижении 20 августа 2019 возраста 51 год 6 месяцев (в 2019 общеустановленный пенсионный возраст для женщин – 56 лет 6 месяцев) Малахова М.П. обращается за назначением досрочной пенсии по возрасту. Так как ее профстаж после 1 января 2009 г. составляет половину требуемого – 10 лет, то она имеет право на досрочную проф-пенсию в соответствии с Законом «О профессиональном пенсионном страховании», которую назначают органы Фонда соцзащиты населения. Оснований для назначения управлением по труду, занятости и соцзащите трудовой пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда (пункт «е» ст. 12 Закона «О пенсионном обеспечении») не имеется.