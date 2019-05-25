Район на район. «Хочешь - молись, хочешь - шашлыки ешь». Как живет Ангарская

Источник материала: Tut.by

Педагог, издатель детской «Полосатой газеты» Анна Грановская рассказывает, за что так сильно любит Ангарскую. Это последняя история, которая публикуется в рамках конкурса «Район на район».



Любимый детский сад принадлежит к санаторному типу: лесной воздух целый день. Здесь и далее фото: Анна Грановская, для конкурса "Район на район"

Чем Уручье лучше Юго-Запада, а Чижовка — лучше Малиновки? Или наоборот? Почему, если жить в Минске, то именно в Лошице? Минчане в конкурсе «Район на район» признаются в любви тому уголку столицы, в котором живут. Мы принимали истории до 9 утра 22 апреля. Лучшие публикуем. Победителя выберем с помощью открытого голосования в рубрике «Минск» — с 12.00 27 мая по 24.00 28 мая 2019 года. Важный момент: голосовать за понравившуюся историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY до начала проведения голосования — то есть, по 26 мая 2019 года (включительно). Победитель будет объявлен 30 мая 2019 года.

Подробно правила конкурса читайте тут .

А я её люблю, мою ненаглядную Ангарскую. И пусть гламурный центр козыряет своими Зыбицкими, а выхолощенные проспекты намекают на родство с архитектурными жемчужинами Европы, считаю Ангарскую наикрасивейшим районом.

А ведь ещё в 1990-е годы скромница Ангарская имела дурную славу, мол, территория гопников и суровых работяг с МТЗ и МАЗа. Хотя мы, тогдашняя детвора, всё равно пропадали на улице дотемна и никого не боялись.



Любимая лыжероллерная трасса

Но уже давно в районе всё спокойно. Сменились поколения, выросли новые дома, и запросы тоже поменялись. Люди начинают ценить, казалось бы, простые вещи, которые делают нашу жизнь лучше.

Самая вкусная вода из артезианских скважин — здесь! Лесные парки и лыжероллерная трасса, снова лесополоса. Какой ещё район может похвастаться лесами? Не три ёлочки, а полноценные зелёные массивы (тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить!), где молодые родители не спеша прохаживаются с детскими колясками, в которых мирно сопят розовощёкие младенцы.



Редкий район может похвастаться такой зоной для отдыха

Здесь люди старшего возраста предпочитают каждый день бывать на свежем воздухе, и среди них выделяются любители финской ходьбы.

И я даже не представляю себе, как можно улучшать своё здоровье, занимаясь пробежками вдоль оживлённого проспекта. Это как бегать с сигаретой во рту. Другое дело — по лесным тропинкам нашей Ангарской.

К слову, в районе для населения предусмотрен разнообразный досуг. На Ангарской прекрасно сосуществуют храмы и спортивные комплексы, места для пикников и бассейн. Очень удобно: хочешь — молись, хочешь — ешь шашлыки.



Район делают сами люди: быть ему недолюбленным, обшарпанным или красивым- зависит от самих жителей. Вот несколько фото подъезда на Ангарской до ремонта силами самих жильцов и после него

Еще один вид подъезда до ремонта

А это подъезд уже после ремонта

И это - после ремонта

И здесь тоже

Два шага — и ты уже за кольцевой. А там прекрасный сосновый лес. И все эти гектары леса своим кислородом глушат выбросы вышеупомянутых гигантов белорусской индустрии. Даже не хочется думать, что будет, если кому-то в несветлую голову взбредёт Генплан. Нарушить эту хрупкую гармонию — и всё, пропала Ангарская.

Поговаривают, что измученному, но стойкому Северному посёлку разрешат-таки проводить модернизацию со всякими благами. Среди оптимистов блуждает мысль, что чиновники от Заводского района придерживаются простой логики: зачем же сносить частный сектор, чтобы возвести коттеджный посёлок для других?

Конечно, новые дома, которые со снайперской точностью впроектировали в уже живой, сформировавшийся за годы район, перенасытили Ангарскую количеством счастливых людей, которым не хватает новой детской поликлиники, парочки детских садов, почтового отделения и сберкассы. И ещё рынка, который раньше был на Байкальской. Но все эти домашние помидоры и огурцы, знаете ли, пережитки прошлого: нынче развита сеть «Евроопта» и «Рублёвского», пожалуйте в цивилизованные магазины.



Вот эта красота прямо перед домом! Ну разве не чудо?

Лес, грибочки, велосипеды, лыжи, бассейн, вода, кольцевая — ну красотища же!

И даже если предположить, что изначально аист нёс вас в Дрозды или в какой-нибудь Ноттингем, но, замешкавшись, уронил на Ангарскую, будьте уверены, что это вы принесёте ей счастье. Да-да, ведь район делают красивым и уютным именно люди, живущие в нём.

Достаточно только представлять себя культурным человеком и не плевать под ноги, доносить рекламки до урны, убирать за собой и своей собакой. В конце концов это так просто — подарить своему дому немного любви: там-сям подкрасить, посадить цветок, полить засыхающий прутик, безжалостно посаженный «Зеленстроем» в глину. Лучший район начинается с каждого из нас. С нашей неабыяковости.