«Мама смотрела, маме понравилось». Финалист «Мистер Беларусь» заскучал и уехал сниматься в Болливуд

Источник материала: Tut.by

Константин Бельский работал электриком, барменом, пел в группе и даже был финалистом конкурса «Мистер Беларусь» . В конце 2017-го он уехал в Индию — захотел попасть в Болливуд. За полтора года минчанин сыграл примерно в 20 фильмах и сериалах. Об особенностях индийского кино, актерах, которых люди воспринимают как королей, и танцующих пиратах Карибского моря он рассказал TUT.BY.





Съемки у Кости закончились в апреле 2019-го, после них он прилетел в Минск и больше в Мумбай пока не собирается. На вопрос «Почему?» отвечает шуткой: «Еще не наелся белорусской картошки». А если серьезно, теперь он нацелен на Китай, но об этом позже.

Сейчас же про 2014-й. Константин тогда получил титул «Мистер спорт» на конкурсе «Мистер Беларусь». С одним из участников конкурса они создали группу Misters и стали музыкальным открытием года в Беларуси.

— Но шоу-бизнеса в нашей стране как такового нет. Мне было скучно, и я поехал в Москву. Там работал в антрепризном театре, ходил на кастинги и для себя понял: здесь, если у тебя нет связей, нет и предложений, — вспоминает собеседник. — Страсть к съемкам подтолкнула меня к поездке в Индию, где также хорошо развита киноиндустрия. Знал, что в Мумбаи снимают много сцен, для которых нужны европейцы. В массовку и на роли приглашают туристов из Англии, России, Украины. Для индийцев это дешевле, чем специально вызывать актеров из других стран.



Фото: личный архив Константина Бельского.

Костя стал гуглить и узнал: в год в Индии снимают около 1500 фильмов. Актеры нужны всегда. При этом если человек говорит по-английски, на хинди или, например, поет — шанс попасть в центр кадра возрастает. А значит есть возможность не только участвовать в массовке, но и получить роль.

— И я подумал, почему бы и нет? Стал учить хинди и смотреть индийское кино. Ясно, там все не по Станиславскому. Перебор эмоций, специфический юмор, герои в сценах летают, как супермены. Для нас это странно, но их зрителю нравится. В Индии больше миллиарда человек, кино там обожают, поэтому много снимают для внутреннего рынка. Денег у местного продакшена хватает. Аппаратура хорошая, картинка получается вкусная. В общем, для меня это интереснее, чем, например, работать в каком-нибудь российском «Мухтаре».

«На съемки я попал уже на пятый день»

От мечты до отлета прошло полгода. Агента, который бы организовал пробы, Костя заранее не искал. Сохранил в телефон телеграмм-каналы и странички в соцсетях с объявлениями о съемках в Индии, контакты продакшен-студий — и собрал чемодан.



Фото: Константин Бельский, TUT.BY

— На съемки я попал уже на пятый день, — рассказывает собеседник. — Остановился в Гоа и сразу же отправил нескольким агентам свое портфолио. Один из них организовал мне трансфер в Хайдарабад, где снимали фильм о противостоянии британской и индийской армий. Там набирали ребят на роль солдат. Я приехал, меня одели в форму британского военного. Все, что от меня требовалось, — драться и маршировать.

Во время съемок я познакомился с парнем из Одессы, который тоже снимался в этом фильме. Разговорились, он посоветовал переезжать в Мумбай, пробоваться там. Агент купил мне билет — и я полетел. Так начался мой путь в Болливуд.

Роль со словами также пришлось ждать не долго. Сразу Косте предложили сыграть телохранителя, позже — британского офицера. Английский текст тогда ему вручили прямо на площадке.

— Лексика военная, часть этих слов я впервые слышал. Вроде бы запомнил, начинаем снимать — все вылетает из головы, — иронизирует над собой молодой человек. — Ребята выкрутились. Написали мою речь на листочке и повесили над камерой, чтобы я подсматривал. В одном моменте даже видно, как у меня в кадре бегают глаза. Было неловко.

После этого всегда просил агентов, чтобы текст мне давали заранее, но почти всегда получал его только на площадке. Индийцы — люди не очень обязательные. В их языке есть слово «каль» — оно обозначает и завтра, и вчера. Как по мне, это очень характеризует данный народ. Поэтому, чтобы запомнить роль, обычно у меня было два-три часа. Сидел и прямо на съемках учил. Никто не возмущался. Там никто никуда не торопится.





Переозвучку потом тоже делают не всегда. В основном только для кино, которое показывают в прокате. В остальных случаях экономят. Так что часто британские солдаты говорят на русском или, например, украинском английском. Зрители на это реагируют спокойно.

— Местные зачастую не загоняются. И даже к собственной жизни относятся просто, — делится наблюдениями Костя. — Как-то нам предложили проскакать в кадре на диких лошадях. Кони настолько сумасшедшие, что даже хозяина не слушали. Я отказался. Индийцы легко согласились. Падали, травмировались и, возможно, даже не расстраивались. Почему? Они верят, что в следующей жизни будут кем-то бОльшим.

«К некоторым актерам там относятся как к богам»

Индийское кино — это не только Болливуд. На юге страны есть еще Толливуд и Колливуд. Костя снимался и там. Играл солдат, полицейских, телохранителей.



Костя в кадре с Анилом Капуром — актером, который играл ведущего «Кто хочет стать миллионером» в фильме «Миллионер из трущоб». Скриншот фильма.

— Как правило, европейцам достаются роли антагонистов, — рассказывает собеседник. — Где-то с XVI века Индии не давали покоя колонизаторы из Португалии, Англии, Франции и других стран. Поэтому белый человек никогда не будет для них героем. Наоборот, они стараются показать, что индийцы превыше всего. За полтора года там я для себя понял: возможности покорить Болливуд у европейцев нет.

Тогда кино для белоруса стало просто работой. Сколько за нее платят, он не говорит. А то, шутит, все поедут в Индию сниматься. Рабочий день, рассказывает, обычно длится 12 часов. Утром чаще всего записывают сцены с актерами, а вечером — время массовки. Если приезжает «звезда» со свитой помощников все вокруг замирает.

— К некоторым актерам там относятся как к богам, — описывает ситуацию собеседник. — Например, Амитабх Баччан, который считается королем Болливуда, и Шахрух Хан — один из принцев Болливуда живут в Мумбаи. В определенные дни недели они выходят на улицу, чтобы помахать людям — и вокруг собираются толпы. Про них даже легенды сочиняют. Актер Салман Хан, например, носит на руке браслет с камнем. Местные говорят, что это волшебное украшение, и, если он его снимет, умрет. И также носят схожие браслеты.



В одном из сериалов Костя играл артиста, который выступал на празднике. С Элли — девушкой из Англии они пели на хинди. Рассказывает, многие не ожидали, что получится так красиво. А вот танцевать в кино белорусу не приходилось. Говорит, с его ростом в 192 сантиметра, это выглядит не очень. Фото: личный архив Константина Бельского.

— А тебя в Индии на улицах тоже узнают?

— Нет, — смеется собеседник.

Хотя, не скрывает, фильм с его участием в кино показывали. Костя на сеанс ходил. Правда, поход этот был скорее практический, чем эстетический. Белорус заснял на телефон эпизод, в котором играл, и ушел. Это не для самолюбования, а чтобы приложить его в папочку для агентов.

— А как же маме показать?

— Мама видела, — улыбается Костя.

— И как?

— Маме понравилось. Маме все нравится, лишь бы сын был счастлив. Друзья, конечно, подшучивают. Но я тогда отвечаю: зато мне будет, что рассказать детям.

«В большинстве индийских фильмов есть человек с увечьем. Это чтобы выдавить у зрителя слезу»

Люди в Индии очень любят кино. Даже в халупах у бедняков, рассказывает Костя, на стене обязательно будет висеть большая плазма. Индийцы могут не знать географию, но легко споют песни из популярных фильмов, повторят танцы и даже процитируют диалоги.





— Там очень много кинотеатров, — продолжает собеседник. — До фильма звучит гимн, потом на экране появляется заставка, в которой написано, сколько в картине песен и танцев. А дальше уже начинается кино. Длится оно 2,5−3 часа, в середине обязательно антракт. Как по мне, перерыв в кино — это отличная идея. Можно пройтись, перекусить, маме позвонить.

В Индии, говорит Костя, переснимают многие известные фильмы. Тут есть своя версия «Терминатора», «Пиратов Карибского моря» и даже «Матрицы. Главные герои в них часто похожи на персонажей из оригиналов, разве только танцую и поют. Местных в основном интересует только своя культура и свои новости, поэтому часто они даже не догадываются где чье.

Трейлер фильма Thugs Of Hindostan, он же «Банды Индостана». Костя говорит, фильм очень напоминает «Пиратов Карибского моря».

— Кроме песен и танцев в большинстве индийских фильмов есть еще человек с увечьем. Это чтобы выдавить у зрителя слезу, — продолжает собеседник. — В остальном их сюжеты предсказать сложно. Вот, например, одна из последних картин, в которой снимался Шахрух Хан. Называется «Zero». По сюжету главный герой карлик. Он влюбляется в девушку с ДЦП, она ученый и работает над тем, чтобы запустить его в космос. Он ей изменяет, но она все равно отправляет его за пределы земли. Фильм провалился, хотя картинка, песни и танцы там шикарные.

Трейлер к фильму «Zero». К картинам, говорит Костя, снимают не только трейлеры, но и клипы.

Кстати, о картинке. Многие индийские режиссеры, рассказывает Костя, приглашают операторов и гримеров из Европы. Так престижнее.

— Это страна, где богатые люди, а в индийском кино денег хватает, очень сильно меряются своими кошельками и любят пафос. А бедных индусов, которые всей семьей собирают рупии, чтобы кого-то одного отправить в кинотеатр — это восхищает.

— Как-то ты зло отзываешься.

— Нет, просто так есть, — делится мнением Костя. — А вообще эта страна дала мне больше, чем могла. Я написал несколько хороших песен. По-новому открыл свои вокальные данные, подтянул английский — и сейчас планирую поехать в Китай. Там тоже развита индустрия кино и востребованы люди с европейской внешностью.

— Не сидится тебе на месте.

— Где бы я ни был, в какой-то момент мне становится скучно. И я задаю себе вопрос: «А что я здесь делаю?» Тогда появляется мысль: нужно куда-то ехать, что-то искать. И мой маршрут, который, надеюсь, когда-нибудь приведет меня в Голливуд, продолжается.