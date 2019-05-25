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Пограничники собрали сморгонцев на празднике

26.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Сегодня, 26 мая, в городском парке прошло праздничное мероприятие по случаю приближающегося праздника – Дня пограничников.
Открыло мероприятие торжественное выступление военного оркестра Сморгонской пограничной группы. Много душевных произведений подготовили музыканты в этот день для публики. В программу вошло множество развлекательных номеров для детей. Вместе с ребятами военные играли на музыкальных инструментах, проводили конкурсы. По всему парку работали различные площадки. Были организованы фотозоны, выставки вооружения, специальных средств, формы одежды и снаряжения. Гости праздника имели возможность пострелять по мишеням из оптико-электронного тренажёра. В этот день развлекали гостей и четвероногие служители границы - собаки. Кинологи продемонстрировали показательные выступления со своими питомцами. И, конечно же, не обошлось без угощений. Солдатскую кашу, горячий чай и мороженое мог отведать каждый желающий.

Пограничники собрали сморгонцев на празднике

Пограничники собрали сморгонцев на празднике

Пограничники собрали сморгонцев на празднике

Пограничники собрали сморгонцев на празднике

Пограничники собрали сморгонцев на празднике

Пограничники собрали сморгонцев на празднике

Пограничники собрали сморгонцев на празднике

Пограничники собрали сморгонцев на празднике

Пограничники собрали сморгонцев на празднике

Пограничники собрали сморгонцев на празднике

Пограничники собрали сморгонцев на празднике

Пограничники собрали сморгонцев на празднике

Пограничники собрали сморгонцев на празднике

Пограничники собрали сморгонцев на празднике

Пограничники собрали сморгонцев на празднике
Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ. 
Фото автора.
 
 
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Сегодня, 26 мая, в городском парке прошло праздничное мероприятие по случаю приближающегося праздника – Дня пограничников.
 
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