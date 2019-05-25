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Пограничники собрали сморгонцев на празднике
26.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Сегодня, 26 мая, в городском парке прошло праздничное мероприятие по случаю приближающегося праздника – Дня пограничников.
Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.
Фото автора.
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Сегодня, 26 мая, в городском парке прошло праздничное мероприятие по случаю приближающегося праздника – Дня пограничников.
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