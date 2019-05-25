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Более 170 курсантов и лицеистов МЧС будут участвовать в параде ко Дню Независимости

26.05.2019 17:19 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Более 170 курсантов и лицеистов МЧС будут участвовать в параде ко Дню Независимости

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В параде ко Дню Независимости 3 июля будут участвовать 150 курсантов Университета гражданской защиты и более 20 учащихся лицея Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщили БЕЛТА в УГЗ.

Традиционно в День Независимости состоится парад войск Минского гарнизона, в котором уже более 10 лет принимает участие парадный расчет, представляющий Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси. "В этом году в его состав входят 150 курсантов и 24 учащихся специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС, а также 12 работников этих учреждений образования. Возглавит парадный расчет начальник вуза МЧС Иван Полевода. Во главе сводного расчета кадетских училищ и специализированных лицеев будет начальник лицея МЧС Алексей Дашкевич", - рассказали в университете.

Лицеисты МЧС впервые приняли участие в параде в прошлом году. Тогда в составе сводного расчета по проспекту Независимости прошли 22 учащихся и 3 офицера.

Как сообщалось, в параде 3 июля примут участие около 4 тыс. военнослужащих в составе 25 пеших расчетов. Тренировки пешей и механизированной колонн проходят в Минском гарнизоне с 14 мая. Традиционно парад войск откроют суворовцы. За ними перед трибунами понесут знамя Победы и штандарты 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов, принимавших участие в операции "Багратион". Начнется парад в 21.00. Впервые по проспекту пройдут и три женских пеших расчета - в прошлом году был один. Приглашены для участия и представители войск восьми иностранных государств. В механизированной колонне будут представлены новые образцы вооружения и техники. В небе над Минском жители и гости столицы увидят авиацию. Завершит военный парад плац-концерт роты почетного караула и выступление сводного военного оркестра Вооруженных Сил. Генеральную тренировку парада планируется провести 1 июля на пересечении пр.Победителей и пр.Машерова в Минске.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В параде ко Дню Независимости 3 июля будут участвовать 150 курсантов Университета гражданской защиты и более 20 учащихся лицея Министерства...
 
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