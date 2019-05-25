Все, как в нашем детстве. В Гомеле прошел фестиваль, на котором возрождают забытые дворовые игры

Источник материала: Tut.by

В Гомеле провели второй фестиваль дворовых игр. На семейный праздник выходного дня зарегистрировались 150 человек, но в итоге участников было намного больше.

Незаслуженно забытые игры, в которые когда-то играли до темна в каждом дворе в Гомеле возрождают «Совет отцов города Гомеля» в рамках проекта «БЕЛМЕД» и «ВелоГомель» , площадку под мероприятие предоставила школа № 12.

Фестиваль планировали провести за два с половиной часа, но в итоге он длился в два раза дольше, ведь от желающих попрыгать в резиночку, сыграть в классики, хали-хало, квадрат, выбивало не было отбоя. Родители не просто ностальгировали, но и участвовали. Порой даже активнее, чем дети.

Ни одного ребенка с телефоном в руках во время проведения фестиваля замечено не было.









































































Незаслуженно забытые игры, в которые когда-то играли до темна в каждом дворе в Гомеле возрождают в рамках проекта «БЕЛМЕД» «Совет отцов города Гомеля» и «ВелоГомель» , площадку под мероприятие предоставила школа № 12.

Фестиваль планировали провести за два с половиной часа, но в итоге он длился в два раза дольше, ведь от желающих попрыгать в резиночку, сыграть в классики, хали-хало, квадрат, выбивало не было отбоя. Родители не просто ностальгировали, но и активно двигались

Ни одного ребенка с телефонам в руках во время проведения фестиваля замечено не было.