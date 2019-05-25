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«Хотели опробовать закон о массовых мероприятиях». В Могилеве прошла разрешенная властями монстрация

26.05.2019 20:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 26 мая в Могилеве прошла монстрация — первое за 7 лет разрешенное массовое мероприятие гражданского или политического характера, как отмечают правозащитники. Сегодня 6 человек на пустом стадионе областного центра держали плакаты с шутливыми, ироничными, а иногда и абсурдными надписями. Пикет был официально согласован, присутствовали сотрудники милиции и медики.


Фото: Денис Васильков

Монстрация (от слова демонстрация) — массовая художественная акция в форме демонстрации с лозунгами и транспарантами, которые участники используют как основное средство коммуникации со зрителями, друг с другом, как средство самовыражения. По большей части содержание транспарантов выглядит предельно абсурдизированным и аполитичным, однако они имеют многозначность.

Ровно в 17.00 на пустом стадионе появляются организаторы с плакатами. В руках у них ворох белых листов и баннер. Рядом дежурят два сотрудника милиции. За забором стадиона стоят зрители и журналисты.

После разрезания красной ленты 6 участников пикета взяли в руки плакаты.


























Официально пикет проводился с целью «выражения смешанных чувств о свободе мирных собраний в Беларуси», но организатор, Могилевский филиал правозащитного центра «Весна», закладывал и дополнительные. О них нам рассказал Александр Бураков:

— Мы хотели опробовать новый закон о массовых мероприятиях. Последняя гражданская акция проходила на этом месте семь лет назад. Это был «Славянский марш» и многое после изменилось. Еще хотелось напомнить о месте, куда отправляют всех желающих провести акции — вдалеке от центра, на заросшем поле. Это смешно — необходимо более подходящее для этого место. Например — площадь Ленина или напротив горисполкома. Также мы хотели своим пикетом показать, что в городе не хватает несерьезных, шуточных, ироничных мероприятий.


Фото: Денис Васильков

— У нас нет ни благодарностей, ни претензий к горисполкому, но к службам, с которыми по новой редакции закона требуется заключать договор, вопросы есть. Там просто не знают, как с такими заявителями работать. Особенно тяжело было договориться с ДМП (дорожно-мостовое предприятие. — Прим. TUT.BY), три дня мы не могли добиться необходимой подписи, хотя их услуг тут не потребуется. Мы не оставим никакого мусора.


Открыть/скачать видео (7.75 МБ)

Пикет длился около получаса. Участники под аплодисменты друг друга свернули плакаты и удалились со стадиона.

— После завершения мероприятия ко мне подошел сотрудник милиции Пугачев и сказал, что насчитал большее количество участников, чем было заявлено нами. Он посчитал участниками и тех, кто был зрителями, и журналистов, находившихся за забором. Из милиции пришлют акт выполненных работ. Возможно, там будет указано количество участников больше, чем мы насчитали сами — 6, — рассказал Александр Бураков.

В это время на другой части пустынного стадиона дети запускали воздушного змея. Пока это бесплатно.


Фото: Денис Васильков
 
Теги: Могилев
 
 
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Воскресным вечером на пустом стадионе собрались 6 могилевчан с плакатами. Их охраняла милиция, а за самочувствием следили медики. Так проходят официально...
 
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