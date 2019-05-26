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26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 15 тыс. волонтеров БРСМ будут работать на II Европейских играх, рассказал первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

"Наши ребята будут задействованы и в качестве стюардов на крупнейших событиях, и в качестве помощников ГУВД при охране общественного правопорядка, будут помогать транспортникам при регулировании пассажиропотока в столице. Они активно участвуют сейчас в эстафете передачи "Пламени мира". Студенческие отряды также будут работать непосредственно в пунктах питания для спортсменов. Наши сервисные отряды из Могилева, Минска тоже будут принимать участие. Поэтому десант у нас очень большой - около 15 тыс. человек, причем не только из Минска, но и со всей Беларуси. Это и студенты, и некоторые старшеклассники, есть и работающая молодежь", - рассказал Дмитрий Воронюк.

БРСМ активно готовится и к празднованию 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. "Активная фаза проекта под названием марафон "75" будет в июне. По всем областям, разным городам Беларуси проедет специализированная маршрутка из музея Великой Отечественной войны - передвижная выставка. Мы будем собирать полотнище Победы. Наноситься будут имена и годы жизни Героев Советского Союза - уроженцев Беларуси, а также полных кавалеров ордена Отечества. Кроме того, стартовал наш проект "Беларусь помнит. Родные лица Победы", где каждый желающий может разместить фотографию своего родственника, прадеда в специализированном альбоме. Мы также сканируем, оцифровываем фотографии, отдаем тем, у кого остались старые снимки, и пополняем большую коллекцию. Передадим этот альбом в музей именно 3 июля", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Согласно указу №190 от 20 мая 2019 года, статус Всебелорусской молодежной стройки присвоен строящимся в Островце объектам социальной инфраструктуры. "Наши ребята будут там трудиться. На данный момент около 200 человек, дальше цифра будет увеличиваться - до 300 минимум. Мы туда выбираем только лучших из лучших, тех ребят, у которых уже есть опыт работы в студенческом отряде. Там работы, которые требуют определенной специальности в той или иной сфере. У нас большой конкурс, и ребята со всей страны хотят туда попасть", - добавил Дмитрий Воронюк.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-