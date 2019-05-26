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Тепло, дожди и грозы. Погода в Бресте на неделе

27.05.2019 06:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Бресте будет теплой, но в первой половине возможны дожди и грозы, предупреждает pogoda.by.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В понедельник днем будет переменная облачность. Возможен дождь, гроза. Воздух прогреется до +24°С.

Во вторник ожидается небольшой дождь. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до +26°С.

Среда будет облачной. Возможен дождь, гроза. Днем температура опустится до +15°С.

В четверг и пятницу будет облачно с прояснениями. Осадков не обещают, до +19°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Брест
 
 
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Новая рабочая неделя в Бресте будет теплой, но в первой половине возможны дожди и грозы.
 
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