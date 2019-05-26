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То тепло, то - не очень. Погода в Гродно на неделе
27.05.2019 06:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предстоящая неделя будет странной — то тепло, то холодно. А еще синоптики
Сегодня, 27 мая, будет до +24 °С, облачно с прояснениями и сильный ветер — порывами до 15 м/с.
Во вторник, 28 мая, — до +25 °C, переменная облачность, днем и вечером — дожди. Утром возможна гроза. Днем будет ветрено — порывы до 14 м/с.
В среду, 29 мая, станет намного холоднее. Воздух днем прогреется всего до +14 °С. Будет облачно, дождливо, возможны грозы.
В четверг, 30 мая, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем — до +18 °С.
В пятницу, 31 мая, — до +18 °C, облачно с прояснениями. Без осадков.
Хорошей недели вам, друзья!
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Предстоящая неделя будет странной - то тепло, то холодно. А еще ожидаются и солнечные дни, и дождливые. Синоптики предупреждают о грозах.
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