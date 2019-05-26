Дождливо, но тепло. Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

В Витебске в последнюю неделю мая синоптики прогнозируют довольно теплую, но мокрую погоду.

В понедельник, 27 мая, днем до +21°С. Ветрено.

Во вторник, 28 мая, в дневные часы +21°С…23°С. Возможны дождь и гроза.

В среду, 29 мая, воздух прогреется до +26°С. Однако весь день — дождь, а к вечеру, по прогнозу, он будет сильным.

В четверг, 30 мая, похолодает до +16°С. В течение дня — дождь.

В пятницу, 31 мая, температура +14°С…16°С. Но дожди наконец закончатся.

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