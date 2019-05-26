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Дождливо, но тепло. Погода в Витебске на неделе
27.05.2019 06:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске в последнюю неделю мая синоптики
В понедельник, 27 мая, днем до +21°С. Ветрено.
Во вторник, 28 мая, в дневные часы +21°С…23°С. Возможны дождь и гроза.
В среду, 29 мая, воздух прогреется до +26°С. Однако весь день — дождь, а к вечеру, по прогнозу, он будет сильным.
В четверг, 30 мая, похолодает до +16°С. В течение дня — дождь.
В пятницу, 31 мая, температура +14°С…16°С. Но дожди наконец закончатся.
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В Витебске в последнюю неделю мая синоптики прогнозируют довольно теплую, но мокрую погоду.
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