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«Мы отстали от других стран ЕС лет на 50». Жизнь литовской деревни на границе с Беларусью

27.05.2019 08:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Деревня Сакалине в какой-то мере уникальное место: здесь живет всего 91 человек, а сама она находится на границе НАТО, ЕС, Литвы и Беларуси. Вдоль деревни проходит забор, за ним — белорусские Кулькишки, о которых мы уже рассказывали. Мы продолжаем проект «Люди на границе» — Леша Судников съездил в Сакалине и узнал, как можно жить, если через твой участок проходит граница, сложно ли литовцам получить белорусскую визу, и каково это, быть разделенной с сестрой границей.

 
 
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В этот раз Леша Судников съездил в Сакалине и узнал, как можно жить, если через твой участок проходит граница, что местные думают про БелАЭС и каково это - быть...
 
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