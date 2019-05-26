«Мы отстали от других стран ЕС лет на 50». Жизнь литовской деревни на границе с Беларусью

Источник материала: Tut.by

Деревня Сакалине в какой-то мере уникальное место: здесь живет всего 91 человек, а сама она находится на границе НАТО, ЕС, Литвы и Беларуси. Вдоль деревни проходит забор, за ним — белорусские Кулькишки, о которых мы уже рассказывали . Мы продолжаем проект « Люди на границе » — Леша Судников съездил в Сакалине и узнал, как можно жить, если через твой участок проходит граница, сложно ли литовцам получить белорусскую визу, и каково это, быть разделенной с сестрой границей.



