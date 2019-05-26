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«Мы отстали от других стран ЕС лет на 50». Жизнь литовской деревни на границе с Беларусью
27.05.2019 08:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Деревня Сакалине в какой-то мере уникальное место: здесь живет всего 91 человек, а сама она находится на границе НАТО, ЕС, Литвы и Беларуси. Вдоль деревни проходит забор, за ним — белорусские Кулькишки, о которых мы уже
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В этот раз Леша Судников съездил в Сакалине и узнал, как можно жить, если через твой участок проходит граница, что местные думают про БелАЭС и каково это - быть...
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