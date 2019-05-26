Жара, прохлада и немного дождя. Погода в Могилеве на неделю

Источник материала: Tut.by

Последняя неделя календарной весны наступила как-то внезапно, вы не находите? И температура воздуха в Могилеве в ближайшие дни будет нестабильной — столбик термометра днем будет «прыгать» от +26°С до +17°С. Еще прогнозируют порывистый ветер и немного дождя. Зато всю неделю будет в основном солнечно, как и в первые дни июня.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 27 мая, будет переменная облачность и максимум +22°С.

Во вторник станет жарче — +18…+21°С, но поднимется порывистый ветер и солнца будет чуть меньше.

Среда, 29 мая, обещает стать самым жарким днем недели — будет до +26°С. Но после полудня ожидаются гроза и спад температуры.

В четверг будет дождливо и гораздо холоднее — +12…+17°С. При этом будет облачно с прояснениями.

В пятницу, 31 мая, ждем солнце и до +20°С.

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