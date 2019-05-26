Минские спасатели одержали победу на соревнованиях в Польше

Источник материала: БелТА

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА. Команда столичных спасателей одержала победу на международных соревнованиях в Варшаве (Польша), сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Соревнования прошли 26 мая. Более 65 сотрудников спасательных отрядов продемонстрировали свое профессиональное мастерство, в том числе спасатели минского управления МЧС. Они выполняли скоростной подъем в здании на высоту 114 м. Бежать по лестничным пролетам 30 этажей необходимо было в полном обмундировании.

По итогам соревнований работники минского гарнизона заняли весь пьедестал почета. В результате упорной борьбы команда столичных спасателей стала первой в категориях до и старше 30 лет, а также обладательницей серебряных медалей в категории "микс".

В общем зачете 1-е место с результатом 04.35.47 и 2-е место с результатом 04.44.56 - за представителями МЧС Беларуси, 3-е место с результатом 5.06.00 заняла команда польских спасателей из Гданьска.-0-