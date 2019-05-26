Для расследования убийства бизнесмена Метельского использовались методы по восстановлению памяти

Источник материала: БелТА

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для расследования убийства березинского бизнесмена Метельского использовались методы по восстановлению памяти очевидцев. Об этом журналистам сообщил первый заместитель начальника ГСУ СК Василий Галь, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы попросили помощи у коллег из главного управления криминалистики Следственного комитета России. Это психологическая составляющая: работа по восстановлению памяти людей, которые были очевидцами каких-либо событий и которые спустя несколько лет уже не помнят детали", - рассказал Василий Галь.

Он добавил, что активно использовался и опрос подозреваемых с использованием полиграфа.

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