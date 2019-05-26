В Гомеле инвалид застрял в подъемнике «золотого» туалета. Достали только с помощью МЧС

Источник материала: Tut.by

В гомельском парке на набережной инвалид застрял в подъемнике общественного туалета. Да-да, того самого , за миллион. Чтобы выбраться, колясочнику даже пришлось вызвать спасателей.





Алексей — из Светлогорска. В Гомель в воскресенье приехал по делам. Гуляя по парку, решил сходить в туалет. Поднялся с помощью уборщицы на подъемнике, а вот на обратном пути возникли проблемы — подъемник застрял.

— Стал — и ни вверх, ни вниз. Сотрудники туалета звонили какому-то специалисту. Не помогло. Коллективно решили позвонить в МЧС. Спасатели приехали и аккуратно сняли с подъемника, — рассказывает мужчина.

После случившегося у него один вопрос к строителям и проектантам: зачем было так усложнять жизнь инвалидам и работникам туалета?

— Подозреваю, что это будет вечной проблемой. Почему бы вместо подъемника не установить обычный спуск с уклоном длиной метров 20−25 — места для этого на набережной море?

Напомним, строительство туалета происходило в сложных ландшафтных условиях: перед началом работ пришлось снять и вывезти часть грунта, после чего склон укрепили бетонной стеной. После завершения строительства грунт вернули обратно. По слухам, работы обошлись в миллион рублей. Однако до сих пор в УКСе конечную стоимость объекта так и не озвучили. А тем временем в нескольких сотнях метров от золотого клозета, в районе Киевского спуска, уже появился его близнец.