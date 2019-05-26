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В Гомеле в озере среди многоэтажек поселилась белая цапля
27.05.2019 11:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле в карьере между улицами Лилии Карастояновой и Народного ополчения поселилась большая белая цапля. Фото птицы-краснокнижника прислала читатель Алла Кобычкина.
«Напротив моего 9-этажного дома находится небольшое озеро — бывший карьер. Там обитает множество животных и птиц. А недавно появилась белая цапля. Прилетает во второй половине дня, ближе к вечеру сидит и ловит рыбу», — рассказывает гомельчанка.
Директор станции кольцевания птиц «Туров» Павел Пинчук говорит, что появление белой цапли в городе — не такая уж и редкость.
— Вероятно, рядом колония озерных чаек, которые защищают территорию своей колонии, а заодно и всех других птиц, которые рядом гнездятся. Поэтому цапля чувствует себя в безопасности, — объяснил специалист.
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В Гомеле в карьере между улицами Лилии Карастояновой и Народного ополчения поселилась большая белая цапля.
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