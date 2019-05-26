﻿ В Гомеле в озере среди многоэтажек поселилась белая цапля. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле в озере среди многоэтажек поселилась белая цапля

27.05.2019 11:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гомеле в карьере между улицами Лилии Карастояновой и Народного ополчения поселилась большая белая цапля. Фото птицы-краснокнижника прислала читатель Алла Кобычкина.


«Напротив моего 9-этажного дома находится небольшое озеро — бывший карьер. Там обитает множество животных и птиц. А недавно появилась белая цапля. Прилетает во второй половине дня, ближе к вечеру сидит и ловит рыбу», — рассказывает гомельчанка.

Директор станции кольцевания птиц «Туров» Павел Пинчук говорит, что появление белой цапли в городе — не такая уж и редкость.

— Вероятно, рядом колония озерных чаек, которые защищают территорию своей колонии, а заодно и всех других птиц, которые рядом гнездятся. Поэтому цапля чувствует себя в безопасности, — объяснил специалист.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле в карьере между улицами Лилии Карастояновой и Народного ополчения поселилась большая белая цапля.
 
Новости дня
Новости общества
 
Соревнования по гражданской обороне прошли на базе Дрибинского РОЧС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика