В Гомеле в озере среди многоэтажек поселилась белая цапля

Источник материала: Tut.by

В Гомеле в карьере между улицами Лилии Карастояновой и Народного ополчения поселилась большая белая цапля. Фото птицы-краснокнижника прислала читатель Алла Кобычкина.





«Напротив моего 9-этажного дома находится небольшое озеро — бывший карьер. Там обитает множество животных и птиц. А недавно появилась белая цапля. Прилетает во второй половине дня, ближе к вечеру сидит и ловит рыбу», — рассказывает гомельчанка.

Директор станции кольцевания птиц «Туров» Павел Пинчук говорит, что появление белой цапли в городе — не такая уж и редкость.

— Вероятно, рядом колония озерных чаек, которые защищают территорию своей колонии, а заодно и всех других птиц, которые рядом гнездятся. Поэтому цапля чувствует себя в безопасности, — объяснил специалист.