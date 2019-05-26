Водитель экспресс-доставки присвоил деньги за ноутбуки, которые должен был развезти по регионам

Источник материала: Tut.by

Водитель службы экспресс-доставки присвоил 11 тысяч рублей за ноутбуки и мобильные телефоны, которые должен был развезти по регионам. Об этом сообщает милиция Минска.

Директор одной из столичных служб экспресс-доставки обратился в милицию с заявлением на своего сотрудника, который присвоил и растратил больше 11 тысяч рублей.

Водитель доставлял заказчикам ноутбуки, мобильные телефоны, телевизоры и получал за них расчет. Накануне преступления он получил товары и должен был их доставить в населенные пункты Могилевской области в течение суток. Но, загрузив продукцию, в офис с деньгами и документами так и не вернулся.

Задержанный пояснил, что совершил преступление из-за тяжелого материального положения.

Материалы проверки передали в Московский районный отдел Минска Следственного комитета.