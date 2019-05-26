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Водитель экспресс-доставки присвоил деньги за ноутбуки, которые должен был развезти по регионам
27.05.2019 11:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Водитель службы экспресс-доставки присвоил 11 тысяч рублей за ноутбуки и мобильные телефоны, которые должен был развезти по регионам. Об этом
Директор одной из столичных служб экспресс-доставки обратился в милицию с заявлением на своего сотрудника, который присвоил и растратил больше 11 тысяч рублей.
Водитель доставлял заказчикам ноутбуки, мобильные телефоны, телевизоры и получал за них расчет. Накануне преступления он получил товары и должен был их доставить в населенные пункты Могилевской области в течение суток. Но, загрузив продукцию, в офис с деньгами и документами так и не вернулся.
Задержанный пояснил, что совершил преступление из-за тяжелого материального положения.
Материалы проверки передали в Московский районный отдел Минска Следственного комитета.
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Водитель службы экспресс-доставки присвоил 11 тысяч рублей за ноутбуки и мобильные телефоны, которые должен был развезти по регионам.
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